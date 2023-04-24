Генерал-майор пояснив, що "дворцовий" заколот може бути, проте ми його не побачимо. Також Буданов розповів, яку ситуацію можуть показати загалу.
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Що каже Буданов про заміну Путіна
Максимум – скажуть, що хтось загинув від серцевого нападу, а когось заарештували, бо він виявився агентом англійської розвідки, як це було в 30-ті роки, пам'ятаєте? Це ж усе вже було. Під час Лівонської війни багатьох стратили як агентів Лівонської держави. Це ще з Середньовіччя йде,
– пояснив розвідник.
Він припустив, як може непомітно пройти заколот проти російського диктатора Владіміра Путіна. За словами Буданова, може з'явитись повідомлення: "Траур, помер уві сні від серцевого нападу". І все – "Король умер. Да здравствует король!".
Кирило Буданов підтвердив, що військово-політичні еліти Росії вже проговорюють кандидатури його наступника.
Там не одна кандидатура,
– пояснив глава розвідки.
Однак імена називати він відмовився.
Пригожин транслює позицію тих, хто з ним пов'язаний
Кирило Буданов прокоментував нещодавню статтю власника вагнерівців з порадою владі та суспільству закінчувати "спеціальну воєнну операцію".
За словами розвідника, це свідчить про те, що все йде не зовсім гарно для росіян.
Пригожин – один із нових лідерів, назвемо це так. Сподобається нам це чи не сподобається, але це факт. Він ретранслює позицію багатьох людей, які з ним пов'язані. Це досить впливові люди в російському керівництві. Те, що ситуація погана для Росії – ми з вами про це говорили,
– пояснив Буданов.
Очільник Головного управління розвідки пояснив, що ситуація погана для нас і для них також. За його словами, це не може тривати вічно, для росіян стало питання виживання.
"Бо якщо почнуть шукати винних, то винних доведеться все ж таки призначити. Тому набагато легше сказати, що "все йде за планом", "ми перемогли" і далі почати якось інакше це все завершувати", – розповів Буданов.
Що сказав Буданов про завершення війни
- Кирило Буданов заявив, що зовсім у недалекій перспективі буде знакова битва для новітньої історії України. Розвідник не каже, коли вона почнеться. Тільки запевняє, що це таємниця для всіх.
- Глава української розвідки також пояснив, що парадокс полягає в тому, що жодна людина не зможе сказати, які цілі, яка мета "спеціальної воєнної операції" для Росії. Адже її не існує.
- Кирило Буданов пояснив, що це дає Кремлю змогу в будь-який момент оголосити про те, що "мета досягнута".
- Ба більше, у Росії діє пропагандистська машина – план Б у росіян постійно є. Український розвідник пояснив, що будь-яку поразку вони покажуть як перемогу. Адже можна згадати Херсон – після втрати росіянами обласного центру не відбулось нічого.