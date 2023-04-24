Генерал-майор пояснив, що "дворцовий" заколот може бути, проте ми його не побачимо. Також Буданов розповів, яку ситуацію можуть показати загалу.

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Що каже Буданов про заміну Путіна

Максимум – скажуть, що хтось загинув від серцевого нападу, а когось заарештували, бо він виявився агентом англійської розвідки, як це було в 30-ті роки, пам'ятаєте? Це ж усе вже було. Під час Лівонської війни багатьох стратили як агентів Лівонської держави. Це ще з Середньовіччя йде,

– пояснив розвідник.

Він припустив, як може непомітно пройти заколот проти російського диктатора Владіміра Путіна. За словами Буданова, може з'явитись повідомлення: "Траур, помер уві сні від серцевого нападу". І все – "Король умер. Да здравствует король!".

Кирило Буданов підтвердив, що військово-політичні еліти Росії вже проговорюють кандидатури його наступника.

Там не одна кандидатура,

– пояснив глава розвідки.

Однак імена називати він відмовився.

Пригожин транслює позицію тих, хто з ним пов'язаний

Кирило Буданов прокоментував нещодавню статтю власника вагнерівців з порадою владі та суспільству закінчувати "спеціальну воєнну операцію".

За словами розвідника, це свідчить про те, що все йде не зовсім гарно для росіян.

Пригожин – один із нових лідерів, назвемо це так. Сподобається нам це чи не сподобається, але це факт. Він ретранслює позицію багатьох людей, які з ним пов'язані. Це досить впливові люди в російському керівництві. Те, що ситуація погана для Росії – ми з вами про це говорили,

– пояснив Буданов.

Очільник Головного управління розвідки пояснив, що ситуація погана для нас і для них також. За його словами, це не може тривати вічно, для росіян стало питання виживання.

"Бо якщо почнуть шукати винних, то винних доведеться все ж таки призначити. Тому набагато легше сказати, що "все йде за планом", "ми перемогли" і далі почати якось інакше це все завершувати", – розповів Буданов.

Що сказав Буданов про завершення війни