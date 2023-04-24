Про це розповів начальник української розвідки Кирило Буданов. Він зазначив, що перед закінченням війни відбудеться вирішальне боєзіткнення українських та російських військових сил.

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Війна поступово наближається до закінчення

Буданов стверджує, що сьогоднішні умови, темпи постачання західної зброї не змушують його переглянути свої ж прогнози, адже всі розуміють, що рано чи пізно війна закінчиться.

Подобається це чи не подобається, але ми підходимо до знакової битви для новітньої історії України. Це факт, усі це розуміють. Коли вона почнеться, це є таємницею. Але всі розуміють, що ми до цього наближаємось,

– сказав начальник розвідки.

Однак Буданов наголосив, що хотілося б інтенсифікувати та збільшити обсяги та темпи постачання західного озброєння. Він додав, що забезпечення зброєю наших військових – пріоритет. Однак він сказав, що "будемо виходити з того, що маємо".

Які прогнози робить Буданов щодо закінчення війни