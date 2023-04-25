Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов прокомментировал темпы мобилизации в России. По его словам, в среднем Россия в месяц мобилизует 20 тысяч человек.

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На территории России находится около 120 тысяч мобилизованных

"Да, она (мобилизация – 24 Канал) двигается нормально. В среднем они в месяц мобилизуют 20 тысяч – обобщенная цифра в зависимости от месяца", – сказал он.

Также Буданов рассказал о том, сколько мобилизованных Россия до сих пор не перебросила в Украину.

Интересный вопрос. Из того количества, которое уже было тогда официально призвано – около 120 тысяч,

– рассказал он.

Глава ГУР МО уточнил, что речь идет о мобилизованных, которые до сих пор находятся на территории России.

"Они не все могут быть переброшены, вы еще это должны понимать. Потому что есть потери, есть какая-то текущая работа, кто-то ее должен выполнять. Поскольку потери достаточно значительны, этот некомплект кем-то надо компенсировать", – заявил Буданов.

Кроме того, руководитель разведки рассказал, что Россия решила вывести так называемый миротворческий контингент из региона конфликта Азербайджана с Арменией. По его словам, контрактников заменят срочниками.

"Несколько дней назад был довольно яркий пример. Россия скрыто (они об этом не будут говорить) приняла решение, уже пошли приказом о выводе миротворческого контингента из региона конфликта Азербайджана с Арменией и замене имеющегося контингента на контингент из срочников. То есть контрактников забирают, срочников отправляют. Как вы понимаете, это абсолютно не потому, что у них все хорошо", – резюмировал Буданов.

Что известно о мобилизации в России