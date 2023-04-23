В России уже начали давить на мигрантов из стран Центральной Азии. Оккупанты требуют от них участия в войне против Украины.

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Как россияне пытаются мобилизовать мигрантов

Захватчики действуют двумя путями:

первый – через военкоматы. Это касается мигрантов, ставших новоиспеченными владельцами российского паспорта. Сразу же после выдачи документов им выписывают повестку. Далее во время общения с комиссаром угрожают, что лишат гражданства, если те будут избегать мобилизации.

Второй – касается уже тех, кто еще не получил паспорт. Им обещают гражданство в кратчайшие сроки. Однако при условии, если мигранты вступят в ряды российской армии. Если те отказывают, им угрожают депортацией.

Одна из причин такого решения – недовольство семей российских военнослужащих по поводу задержек выплат за погибших. Мобилизация мигрантов призвана успокоить этнических россиян по поводу новых волн мобилизации. Таким образом, Кремль продолжает стратегию использования в качестве пушечного мяса жителей бедных регионов и менее обеспеченных людей в противовес москвичам,

– отметили в Центре национального сопротивления.

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