В России уже начали давить на мигрантов из стран Центральной Азии. Оккупанты требуют от них участия в войне против Украины.
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Как россияне пытаются мобилизовать мигрантов
Захватчики действуют двумя путями:
- первый – через военкоматы. Это касается мигрантов, ставших новоиспеченными владельцами российского паспорта. Сразу же после выдачи документов им выписывают повестку. Далее во время общения с комиссаром угрожают, что лишат гражданства, если те будут избегать мобилизации.
- Второй – касается уже тех, кто еще не получил паспорт. Им обещают гражданство в кратчайшие сроки. Однако при условии, если мигранты вступят в ряды российской армии. Если те отказывают, им угрожают депортацией.
Одна из причин такого решения – недовольство семей российских военнослужащих по поводу задержек выплат за погибших. Мобилизация мигрантов призвана успокоить этнических россиян по поводу новых волн мобилизации. Таким образом, Кремль продолжает стратегию использования в качестве пушечного мяса жителей бедных регионов и менее обеспеченных людей в противовес москвичам,
– отметили в Центре национального сопротивления.
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Россия вербует на войну студентов из Африки
- В прошлом году СМИ сообщали, что оккупанты вербуют на войну против Украины студентов из Африки. Им обещают якобы 5 тысяч долларов. За отказ угрожают лишить стипендий и повысить стоимость обучения.
- Отметим, 14 ноября в МИДе Замбии сообщили, что 23 сентября на фронте в Украине погиб студент. Ранее зомбиец изучал ядерную инженерию в Московском инженерно-физическом институте. Парень был осужден и около года просидел в тюрьме. Кстати, позже Пригожин подтвердил, что замбиец действительно находился в рядах ЧВК "Вагнера".