Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии от 23 апреля. В рамках широкомасштабной кампании реклама набора добровольцев в российскую армию появилась в российских социальных сетях, на билбордах и на телевидении.

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Сможет ли Россия собрать 400 тысяч добровольцев

Новая реклама апеллирует к мужской гордости потенциальных рекрутов, призывая приобщаться к "настоящим мужчинам", а также подчеркивая финансовые выгоды от поступления на службу.

В Минобороны Британии отмечают, что после того, как доступ к вербовке заключенных был приостановлен, частная военная компания "Вагнера" также конкурирует за ограниченный пул российских мужчин призывного возраста.

В обзоре разведки говорится, что остается маловероятным, что кампания привлечет 400 000 добровольцев, о которых сообщало министерство обороны России.

"Власти почти наверняка стараются отложить любую новую, открытую обязательную мобилизацию на как можно более длительный срок, чтобы минимизировать внутренние разногласия", – считают в Минобороны Британии.

Россия готовится к затяжной войне