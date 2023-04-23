Про це мовиться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 23 квітня. У рамках широкомасштабної кампанії реклама набору добровольців до російського війська з'явилася в російських соціальних мережах, на білбордах і на телебаченні.

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Чи зможе Росія зібрати 400 тисяч добровольців

Нова реклама апелює до чоловічої гордості потенційних рекрутів, закликаючи долучатися "справжніх чоловіків", а також підкреслюючи фінансові вигоди від вступу на службу.

У Міноборони Британії зазначають, що після того, як доступ до вербування ув'язнених було припинено, приватна військова компанія "Вагнера" також конкурує за обмежений пул російських чоловіків призовного віку.

В огляді розвідки мовиться, що залишається дуже малоймовірним, що кампанія приверне 400 000 добровольців, про які повідомляло міністерство оборони Росії.

"Влада майже напевно прагне відкласти будь-яку нову, відкриту обов'язкову мобілізацію на якомога довший термін, щоб мінімізувати внутрішні розбіжності", – вважають у Міноборони Британії.

Росія готується до затяжної війни