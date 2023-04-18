Відразу у кількох російських міста на екранах білбордів з'явилися цитати родичів мобілізованих, які розповіли правду про ситуацію на фронті. Місцеві пабліки опублікували відповідні фото та відео, інформує 24 Канал.

Дивіться також У Росії схвалили довічне ув'язнення за держзраду

В Ульяновську, Єкатеринбурзі та Ростові – одночасно була зламана система і була розміщена подібна інформація

Правдиві свідчення про війну: які цитати побачили росіяни

Однією з цитат стали слова родички 46-річного російського військового, якого мобілізували, попри проблеми зі здоров'ям, та наявність трьох неповнолітніх дітей.



Російські білборди розповіли правду про війну / Фото з телеграм-каналів

Наступною на екрані показали цитату мобілізованого, який розповів, як його та інших солдатів покинули на полі бою "як м'ясо".



Мобілізований окупант розповів про реальні втрати загарбників / Фото з телеграм-каналів

Також жінка військового російської армії розповіла, що в окупантів навіть немає харчів та зброї. І теж розповіла про величезні втрати загарбників.



Росіянам 15 хвилин транслювали правду про війну / Фото з телеграм-каналів

Мати одного з мобілізованих, цитата якої була виведена на екран, каже про те, як її син дзвонив їй і кричав у слухавку "мамо, допоможи мені".



Російські мобілізовані благають рідних про допомогу / Фото з телеграм-каналів

Реальна ситуація росіян печальна

Від початку повномасштабного вторгнення російське військо втратило уже 183 130 бійців. Втім, це приблизна цифра. Реальна статистика може бути значно більшою, але підрахувати усіх ліквідованих ворогів, особливо у зонах ведення активних бойових дій, просто неможливо.

Тож, не дивно, що в росіян зросли панічні настрої. Вони просто бояться за свої життя. А з новим законом, який ухвалив Путін про видачу повісток онлайн – темпи мобілізації найімовірніше зростуть. Ухилянтам створять неможливі для життя умови, щоб таки відправити на війну в Україну, бо перекривати значні втрати якось треба.