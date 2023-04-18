Російські пропагандисти написали, що поправки Державна Дума ухвалила 18 квітня у третьому читанні. До цього за державну зраду росіянам світило до 20 років тюрми, пише 24 Канал.

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Що відомо покарання для росіян

У Росії зазначили, що поправки внесли до статті про "державну зраду".

Пропагандисти зазначили, що довічне ув'язнення у Росії може загрожувати після ухвалення закону за шпигунство видачу іноземцям відомостей, що становлять держтаємницю, перехід на бік противника або надання фінансової, матеріально-технічної, консультаційної чи іншої допомоги державі у діяльності, спрямованій проти Росії.

До змін за цією статтею карали ув'язненням до 20 років та штрафом до 500 тисяч рублів.

У Росії посилять відповідальність за диверсії та тероризм

Також у Росії підтримали посилення кримінальної відповідальності за диверсії та тероризм. Зокрема, пропонують:

за диверсії – карати ув'язненням до 20 років замість 15;

за міжнародний тероризм – від 12 років, а не від 10;

за статтею про "терористичний акт" – максимальний термін збільшити з 15 до 20 років тюрми;

за участь у терористичних спільнотах – від 10 до 15 років позбавлення волі замість нинішніх 5 – 10 років;

за сприяння терористичній діяльності – можуть карати на 7 років замість 5 зараз.

Російського опозиціонера засудили на 25 років

У Росії головного критика Путіна опозиціонера та журналіста Володимира Кара-Мурзу засудили до 25 років тюрми. Вирок йому винесли за:

поширення "фейків" про російську армію – 7 років;

участь у діяльності "небажаної організації" – 3 роки;

державну зраду – 18 років.

Окрім цього, ще 7 років після виходу йому заборонили займатись журналістикою. Відбуватиме він покарання у колонії суворого режиму.

Сам Кара-Мурзу свою провину не визнав. Він заявив, що перебуває у в'язниці за свої політичні погляди. Перед цим він говорив, що продовжує пишатись тим, що протистояв "диктатурі" Володимира Путіна та його рішенню ввести війська в Україну.