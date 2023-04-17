Про це повідомляють російські ЗМІ. Кара-Мурзу звинуватили в поширенні "фейків" про російську армію, участі у діяльності "небажаної організації" та державній зраді.
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25 років колонії суворого режиму
За статтею про участь у діяльності "небажаної організації" Кара-Мурза отримав 3 роки позбавлення волі, за статтею про "фейки" – 7 років, за статтею про держзраду – 18 років. Упродовж семи років після виходу з колонії йому не можна буде займатися журналістською діяльністю.
Покарання він відбуватиме у колонії суворого режиму.
Кара-Мурза своєї провини не визнав
У своєму останньому слові він заявив, що перебуває у в'язниці за свої політичні погляди. А минулого тижня опозиціонер заявив, що продовжує пишатися тим, що протистояв "диктатурі" Володимира Путіна та його рішенню ввести війська в Україну.
Я знаю, що настане день, коли темрява, яка поглинула нашу країну, розвіється. І тоді наше суспільство розплющить очі і здригнеться, коли усвідомить, які жахливі злочини вчинялися його ім'ям,
– сказав він.
Підтримати Володимира Кара-Мурзу прийшли представник посольства США у Москві Девід Бернстін, дипломати різних країн та голова міжнародного "Меморіалу" Ян Рачинський.
Зазначають, що дипломатів та журналістів до зали засідання не пустили, вони всі перебували в кімнаті для трансляцій.
МЗС Британії викликало посла Росії через вирок
Після того, як критик Кремля був засуджений до 25 років ув'язнення в російській в'язниці, Міністерство закордонних справ Британії заявило, що викликало російського посла, щоб чітко заявити про своє засудження цього вироку.