Об этом сообщают российские СМИ. Кара-Мурзу обвинили в распространении "фейков" о русской армии, участии в деятельности "нежелательной организации" и государственной измене.

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25 лет колонии строгого режима

По статье об участии в деятельности "нежелательной организации" Кара-Мурза получил 3 года лишения свободы, по статье о "фейках" – 7 лет, по статье о госизмене – 18 лет. В течение семи лет после ухода из колонии ему нельзя будет заниматься журналистской деятельностью.

Наказание он отбывает в колонии строгого режима.

Кара-Мурза своей вины не признал

В своем последнем слове он заявил, что находится в тюрьме за свои политические взгляды. А на прошлой неделе оппозиционер заявил, что продолжает гордиться тем, что противостоял "диктатуре" Владимиру Путину и его решению ввести войска в Украину.

Я знаю, что настанет день, когда тьма, поглотившая нашу страну, развеется. И тогда наше общество откроет глаза и дрогнет, когда осознает, какие ужасные преступления совершались его именем,

– сказал он.

Поддержать Владимира Кара-Мурзу пришли представитель посольства США в Москве Дэвид Бернстин, дипломаты разных стран и глава международного "Мемориала" Ян Рачинский.

Отмечают, что дипломатов и журналистов в зал заседания не пустили, все они находились в комнате для трансляций.

МИД Британии вызвал посла России из-за приговора

После того, как критик Кремля был приговорен к 25 годам тюрьмы, Министерство иностранных дел Британии заявило, что вызвало российского посла, чтобы четко заявить о своем осуждении этого приговора.