На одном из пропагандистских шоу российского телевидения эту тему решили обсудить. Однако что-то пошло не так и один приглашенный "эксперт" устроил настоящую истерику.
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Мол, если в России за повестки по электронной почте голосует почти 100% депутатов и членов совета федерации, то в обществе результаты будут другие.
"А в обществе, если вы проведете референдум – вводить электронные повестки, всю эту байду – догадайтесь, какой будет результат", – заявил российский "эксперт".
Как российские пропагандисты чуть не подрались в эфире: смотрите видео
Если уж сами россияне на телевидении говорят о повестках и "всей этой байде", вероятно, действительно, что-то пошло не так. В ответ пропагандисты подняли шум и пытались его перекричать.
Но никому не нужны эти повестки. Никто не хочет ввязываться в эту историю. Все хотят жить как жили,
– продолжил он.
Успокоение угрозами
Российский пропагандист Андрей Норкин таки перекричал этого "эксперта" и заявил, что расскажет о людях, которые якобы "хотят ввязываться в эту историю".
"Они есть, не спорю, но гораздо больше тех, кто не хочет воевать", – заявиль "эксперт".
Норкин же пытался успокоить его, но угрозами.
"Можете не только вы солировать? Или мне какие-нибудь применить методы плохие?" – заявил пропагандист.
Видимо, в России уже привыкли "применять методы плохие" против тех, кто пытается говорить хоть какую-то правду.
Что известно об электронных повестках в России
- Госдума страны-агрессора приравняла электронные повестки к бумажным. Теперь их будут отправлять по электронной почте, в сообщениях и в электронном кабинете "Госуслуг".
- Также в России создадут Единый реестр военнообязанных.
- Теперь военнообязанные россияне будут обязаны получать повестки. А тем, кто их получит, будет запрещен выезд за границу до прихода в военкомат.
- А если на повестки не отреагировать в течение 20 дней, то россияне не смогут, в частности, управлять автомобилем, заключать сделки с недвижимостью и брать кредиты.
- В то же время в Кремле заявляют, что такие нововведения "никак не связаны с мобилизацией". Мол, новая волна мобилизации не планируется.