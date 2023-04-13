На одном из пропагандистских шоу российского телевидения эту тему решили обсудить. Однако что-то пошло не так и один приглашенный "эксперт" устроил настоящую истерику.

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Мол, если в России за повестки по электронной почте голосует почти 100% депутатов и членов совета федерации, то в обществе результаты будут другие.

"А в обществе, если вы проведете референдум – вводить электронные повестки, всю эту байду – догадайтесь, какой будет результат", – заявил российский "эксперт".

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Если уж сами россияне на телевидении говорят о повестках и "всей этой байде", вероятно, действительно, что-то пошло не так. В ответ пропагандисты подняли шум и пытались его перекричать.

Но никому не нужны эти повестки. Никто не хочет ввязываться в эту историю. Все хотят жить как жили,

– продолжил он.

Успокоение угрозами

Российский пропагандист Андрей Норкин таки перекричал этого "эксперта" и заявил, что расскажет о людях, которые якобы "хотят ввязываться в эту историю".

"Они есть, не спорю, но гораздо больше тех, кто не хочет воевать", – заявиль "эксперт".

Норкин же пытался успокоить его, но угрозами.

"Можете не только вы солировать? Или мне какие-нибудь применить методы плохие?" – заявил пропагандист.

Видимо, в России уже привыкли "применять методы плохие" против тех, кто пытается говорить хоть какую-то правду.

Что известно об электронных повестках в России