Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на главу комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, передает 24 Канал.

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Какие ограничения ждут русских мужчин

Еще 10 дней назад чиновник говорил, что отправка повесток через Госуслуги "невозможна", но все быстро изменилось. По словам Картаполова, комитет по обороне предлагает сохранить традиционные бумажные повестки и уведомления через работодателя, а также ввести уведомления заказными почтовыми отправлениями и их дублирование в электронном виде через Госуслуги.

Так, если человек не получает повестку или делает вид, что не получает, то он будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель добровольно явиться в военный комиссариат. Если она этого не сделает, то ей за цифровой подписью военного комиссара придет сообщение о том, что вводятся ограничения на выезд и последуют другие ограничительные меры,

– сказал депутат.

Что за ограничительные меры

По словам Картаполова, в случае, если призывник снова не появится, то через 20 дней ему запретят:

управлять транспортом,

заключать сделки с недвижимостью,

регистрировать ИП,

а также брать кредиты.

Россияне в панике

Не все россияне хотят умирать в Украине, поэтому часть из них пыталась удалить свой профиль аккаунта пользователя. Но позже эту кнопку на портале госуслуг отключили.

В свою очередь, в минцифры России заявили, что выключение функции удаления учетной записи на госуслугах было произведено "в связи с учащением случаев взлома личных кабинетов и последующим удалением учетной записи злоумышленниками".

Справка. 30 марта президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в русскую армию. На срочную службу планируют призвать 147 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет. Призыв продлится с 1 апреля по 15 июля.

Как пишут СМИ, российские власти готовятся начать крупную кампанию по набору дополнительных 400 тысяч военных. Но в британской разведке считают "очень маловероятным", что во время кампании удастся привлечь такое количество настоящих добровольцев.