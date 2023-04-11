Про це пишуть російські ЗМІ із посилання на голову комітету Держдуми з оборони Андрія Картаполова, передає 24 Канал.

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Які обмеження чекають на російських чоловіків

Ще 10 днів тому чиновник говорив, що відправлення повісток через Держпослуги "неможливе", але все швидко змінилося. За словами Картаполова, комітет з оборони пропонує зберегти традиційні паперові повістки та сповіщення через роботодавця, а також запровадити сповіщення замовними поштовими відправленнями та їх дублювання в електронному вигляді через Держпослуги.

Так, якщо людина не отримує повістку або вдає, що не отримує, то вона буде зобов'язана під час наступного призову протягом двох тижнів добровільно з'явитися до військового комісаріату. Якщо вона цього не зробить, то їй за цифровим підписом військового комісара прийде повідомлення про те, що запроваджуються обмеження на виїзд і підуть інші обмежувальні заходи,

– сказав депутат.

Що за обмежувальні заходи

За словами Картаполова, у разі, якщо призовник знову не з'явиться, то за 20 днів йому заборонять:

керувати транспортом,

укладати угоди з нерухомістю,

реєструвати ІП,

а також брати кредити.

Росіяни в паніці

Не всі росіяни хочуть вмирати в Україні, тож частина з них намагалася видалити свій профіль облікового запису користувача. Але пізніше цю кнопку на порталі держпослуг відключили.

Своєю чергою, у мінцифри Росії заявили, що вимкнення функції видалення облікового запису на держпослугах було зроблено "у зв'язку з почастішанням випадків злому особистих кабінетів і подальшим видаленням облікового запису зловмисниками".

Довідка. 30 березня президент Росії Владімір Путін підписав указ про весняний призов до російської армії. На строкову службу планують призвати 147 тисяч осіб віком від 18 до 27 років. Призов триватиме з 1 квітня до 15 липня.

Як пишуть ЗМІ, російська влада готується розпочати велику кампанію з набору додаткових 400 тисяч військових. Але в британській розвідці вважають "дуже малоймовірним", що під час кампанії вдасться залучити таку кількість справжніх добровольців.