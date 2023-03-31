Росія щодня втрачає сотні людей. Станом на 30 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже понад 170 тисяч російських окупантів. Лише упродовж доби на концерт до Кобзона відправили 560 росіян.

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Путін підписав указ про весняний призов

На фоні цього Путін підписав указ про весняний призов. Він у країні-окупантці стартує 1 квітня й триватиме до 15 липня. Про це заявили росЗМІ.

Бункерний дід збирається призвати 147 тисяч людей. Минулого року під час весняного призову ця цифра становила 134,5 тисячі осіб.

Втрати Росії – головне

У Міноборони Великої Британії заявили, що на фронті Росія втратила вбитими та пораненими щонайменше 220 тисяч військових.