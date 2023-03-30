Так, лише за одну добу, 29 березня, українські захисники знищили ще 560 окупантів. Окрім того, потрощили багацько російської техніки.

Зверніть увагу Бувають дні, коли співвідношення вбитими сягає 1 до 10, – Маляр про втрати ворога

Втрати Росії у повномасштабній війні проти України

танків – 3610 (+1);

бойових броньованих машин – 6974 (+8);

артилерійських систем – 2671 (+12);

РСЗВ – 526;

засобів ППО – 278 (+1);

літаків – 306;

гелікоптерів – 291;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2239;

крилатих ракет – 911;

кораблів/катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5518 (+11);

спеціальної техніки – 291 (+3).

Додамо, що лише за минулу добу авіація Сил оборони минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ППО Повітряних Сил ЗСУ знищили російський бомбардувальник Су-24М.

Українські ракетники та артилеристи водночас уразили:

3 райони зосередження живої сили,

озброєння та військової техніки противника,

станцію радіоелектронної боротьби,

склад боєприпасів,

2 склади пально-мастильних матеріалів ворога.

Яка ситуація на фронті