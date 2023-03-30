Так, лише за одну добу, 29 березня, українські захисники знищили ще 560 окупантів. Окрім того, потрощили багацько російської техніки.

Зверніть увагу Бувають дні, коли співвідношення вбитими сягає 1 до 10, – Маляр про втрати ворога

Втрати Росії у повномасштабній війні проти України

  • танків – 3610 (+1);
  • бойових броньованих машин – 6974 (+8);
  • артилерійських систем – 2671 (+12);
  • РСЗВ – 526;
  • засобів ППО – 278 (+1);
  • літаків – 306;
  • гелікоптерів – 291;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2239;
  • крилатих ракет – 911;
  • кораблів/катерів – 18;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5518 (+11);
  • спеціальної техніки – 291 (+3).

Додамо, що лише за минулу добу авіація Сил оборони минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ППО Повітряних Сил ЗСУ знищили російський бомбардувальник Су-24М.

Українські ракетники та артилеристи водночас уразили:
  • 3 райони зосередження живої сили,
  • озброєння та військової техніки противника,
  • станцію радіоелектронної боротьби,
  • склад боєприпасів,
  • 2 склади пально-мастильних матеріалів ворога.

Яка ситуація на фронті

  • Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України відбили на них понад 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка.
  • В деяких населених пунктах тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, російські загарбники продовжують чинити тиск на громадян України та порушувати права людини. Зокрема, у Красноперекопську, працівники ФСБ проводять активні контррозвідувальні заходи із супроводженням принизливих процедур фільтрації, здійснюючи роздягання, допити з побиттям цивільного населення тощо.