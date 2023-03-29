Ганна Маляр зауважила, що втрати – неминучий наслідок війни. Адже одна з головних задач сторони, яка воює – знищення фізичної сили противника.
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Втрати ворога значно більші
За словами Ганни Маляр, втрати у росіян більші, ніж у нас. Вона зауважила, що у них вони були більші й у 2014–2015 роках, але "зараз той коефіцієнт майже удвічі зріс на нашу користь".
Вона додала, що на Сході бувають такі дні, коли співвідношення вбитими сягає 1 до 10. Заступниця міністра уточнила, що це не щодня і середній коефіцієнт нижчий. Проте все ж це показові дані.
На жаль, втрати – це неминучий наслідок війни. Без втрат не буває. Одна з головних задач воюючої сторони – знищення фізичної сили противника. Але втрати ворога в рази більше. Це при тому, що у них перевага за кількістю особового складу і озброєння,
– сказала Маляр.
Загальні втрати окупантів за даними Генштабу
- Очільник британського міністерства оборони Бен Воллес розповів, що за останніми даними США, якими він володіє, кількість загиблих або поранених росіян перевищує 220 тисяч.
- Тим часом за даними Генштабу, станом на ранок 29 березня загальна кількість російських втрат становить 172 340 військових. Лише упродовж минулої доби наші бійці ліквідували 610 живої сили ворога.