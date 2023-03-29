Тільки за минулу добу військо "другої армії світу" зменшилося на 610 окупантів. Зауважимо, що це орієнтовна кількість ліквідованих ворогів. Ймовірно, втрати ворога значно більші.

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Окупанти також втратили чимало техніки та озброєння

Танків – 3609 (+7) од,

бойових броньованих машин – 6966,

артилерійських систем – 2659 (+6) од,

РСЗВ – 526 (+1) од,

засоби ППО – 277,

літаків – 306 (+1) од,

гелікоптерів – 291,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2239 (+4),

крилатих ракет – 911,

кораблів / катерів – 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5507 (+5) од,

спеціальної техніки – 288 (+1).

Актуальна статистика втрат ворога станом на 29 березня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 28 березня підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України знищили російський бомбардувальник Су-24М. Сталось це близько 13:30 на Бахмутському напрямку.

Сили оборони потужно відпрацьовують по ворогу

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Водночас наші захисники збили ворожі БпЛА "Орлан-10" та ZALA.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, зенітно-ракетний комплекс, а також склад боєприпасів.

Також слід додати, що ранок 29 березня був неспокійним для росіян у тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі. У місті чули відразу кілька потужних вибухів, що підтвердила офіційна влада.

Мер міста Іван Федоров зазначив, що гучно було у всіх районах міста. За повідомленням пропагандистів, "бавовна" сталася поблизу аеродрому.