Только за минувшие сутки войско "второй армии мира" уменьшилось на 610 окупантов. Обратим внимание, что это ориентировочное количество ликвидированных врагов. Вероятно, потери врага гораздо больше.

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Оккупанты также потеряли немало техники и вооружения

  • Танков – 3609 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин – 6966,
  • артиллерийских систем – 2659 (+6) ед,
  • РСЗО – 526 (+1) ед,
  • средства ПВО – 277,
  • самолетов – 306 (+1) ед,
  • вертолетов – 291,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2239 (+4),
  • крылатые ракеты – 911,
  • корабли /катера – 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5507 (+5) ед,
  • специальная техника – 288 (+1).

Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 29 марта / Инфографика Генштаба ВСУ

Силы обороны мощно отрабатывают по врагу

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов. В то же время, наши защитники сбили вражеские БПЛА "Орлан-10" и ZALA.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, зенитно-ракетный комплекс и состав боеприпасов.

Также следует добавить, что утро 29 марта было неспокойным для россиян во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье. В городе слышали сразу несколько мощных взрывов, что подтвердили официальные власти.

Мэр города Иван Фёдоров отметил, что громко было во всех районах города. По сообщению пропагандистов, "хлопок" произошел вблизи аэродрома.