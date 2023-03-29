Только за минувшие сутки войско "второй армии мира" уменьшилось на 610 окупантов. Обратим внимание, что это ориентировочное количество ликвидированных врагов. Вероятно, потери врага гораздо больше.
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Оккупанты также потеряли немало техники и вооружения
- Танков – 3609 (+7) ед,
- боевых бронированных машин – 6966,
- артиллерийских систем – 2659 (+6) ед,
- РСЗО – 526 (+1) ед,
- средства ПВО – 277,
- самолетов – 306 (+1) ед,
- вертолетов – 291,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2239 (+4),
- крылатые ракеты – 911,
- корабли /катера – 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5507 (+5) ед,
- специальная техника – 288 (+1).
Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 29 марта / Инфографика Генштаба ВСУ
Силы обороны мощно отрабатывают по врагу
Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов. В то же время, наши защитники сбили вражеские БПЛА "Орлан-10" и ZALA.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, зенитно-ракетный комплекс и состав боеприпасов.
Также следует добавить, что утро 29 марта было неспокойным для россиян во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье. В городе слышали сразу несколько мощных взрывов, что подтвердили официальные власти.
Мэр города Иван Фёдоров отметил, что громко было во всех районах города. По сообщению пропагандистов, "хлопок" произошел вблизи аэродрома.