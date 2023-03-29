В станице Бакинская Краснодарского непрерывно увеличивается количество захоронений ЧВК "Вагнера". На это обратил внимание журналист New York Times Кристиан Триберт.

Смотрите также Расследователи установили смерть 2 тысяч российских офицеров в Украине: реальные цифры выше в разы

Спутниковые снимки наглядно демонстрируют потери оккупантов

Журналист опубликовал спутниковые снимки Maxar кладбища вагнеровцев в Краснодарском крае. Всего за 2 месяца у станицы Бакинской появились сотни новых могильных ям.

На кладбище вагнеровцев в Бакинской вырыты сотни новых могильных ям, об этом свидетельствуют спутниковые снимки Maxar. Расширение отчетливо видно по сравнению с изображением двухмесячной давности,

– написал он.

Как разрослось кладбище вагнеровцев в станице Бакинская: смотрите видео

Свежих могил настолько много, что еще неделю назад власти Краснодарского края запретили хоронить вагнеровцев в станице Бакинской. Очевидно, придется искать новое место для мертвых оккупантов, пока местные не начали что-то "подозревать".

Похожая ситуация в курортном городе Краснодарского края Горячий ключ. Россиянка сняла на видео огромное свежее кладбище. В слезах она рассказала, что все похороненные умерли в конце 2022 года или в начале 2023 года. Там администрация также запретила хоронить военных, но, очевидно, этого запрета никто не соблюдает.

Могилы вагнеровцев в Горячем ключе: видео