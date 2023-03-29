OSINT-расследователи с помощью открытых источников установили, что на войне в Украине погибли не менее 2 тысяч российских офицеров. Однако они подчеркнули, что это только те случаи смертей, которые им удалось подтвердить. А реальное количество погибших может быть в несколько раз выше.

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Более 2 тысяч офицеров отправились на "концерт Кобзона"

Расследователи с помощью социальных сетей установили смерти почти 2 тысяч российских офицеров. Они брали информацию из публикаций по похоронам и некрологам родных оккупантов.

С помощью такого поиска по состоянию на 28 марта 2023 года удалось установить смерти двух тысяч вражеских офицеров разных рангов.

Кто был ликвидирован

Больше всего были ликвидированы старшие лейтенанты (617), капитаны (372) и лейтенанты (337).

Также ВСУ отправили "на тот свет" 260 майоров, 135 подполковников, 54 полковника, 4 генерал-майора и 221 офицера других рангов.

При этом журналисты отметили, что это лишь установленное количество ликвидированных российских офицеров. Реальное количество погибших может быть в 2, а то и в 3 раза выше.

Справка. KIU опубликовали поименный список ликвидированных офицеров страны-агрессора. По состоянию на 28 марта там 1 996 имен.

Потери врага на фронте