Об этом сообщают российские телеграммы-каналы. Причины их смерти пока неизвестны.

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Вернулись с увольнения, а ночью все трое погибли

Три курсанта из России погибли на территории учебной базы Военной академии связи под Петербургом. Известно, что накануне смерти они были в увольнении.

Молодые люди вернулись на построение вечером 26 марта. А уже около 7 утра 27 марта у них резко ухудшилось самочувствие.

В частности, начались проблемы с дыханием и присутствовали признаки эпилептического приступа. Курсантов так и не удалось спасти, а причины их смерти расследуют следователи.

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