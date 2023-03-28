Об этом сообщают российские телеграммы-каналы. Причины их смерти пока неизвестны.
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Вернулись с увольнения, а ночью все трое погибли
Три курсанта из России погибли на территории учебной базы Военной академии связи под Петербургом. Известно, что накануне смерти они были в увольнении.
Молодые люди вернулись на построение вечером 26 марта. А уже около 7 утра 27 марта у них резко ухудшилось самочувствие.
В частности, начались проблемы с дыханием и присутствовали признаки эпилептического приступа. Курсантов так и не удалось спасти, а причины их смерти расследуют следователи.
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Что происходит в армии захватчиков
- Недавно мобилизованные россияне из Тувы показали ужасающие условия своего проживания в армии. Сообщают, что во временно оккупированных Родах на Запорожье военное командование России уже несколько дней удерживает своих солдат в плену.
- Мобилизированный забросили в подвал и не кормят. В то же время в России нашли новую "лазейку", как отправлять на войну осужденных
- Осужденных за "самоволку" снова отправляют на фронт. Таким образом, тех, кто отказался воевать, все равно отправят на верную гибель.