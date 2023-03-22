В эфире пропагандистской телепередачи Соловьева упал эксперт. Прокремлевским прихвостням пришлось быстро заканчивать выпуск.

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Подробности инцидента

В момент, когда Владимир Соловьев рассказывал очередные сказки о США и ЦРУ, один из приглашенных "экспертов" в эфир просто рухнул на пол. К нему сразу сбежались мужчины и начали его поднимать даже не проверив дыхание и не спросив, как он. Ничего удивительного, на шоу Соловьева думать явно никто не умеет. Ведь существуют правила, как обращаться с человеком, потерявшим сознание.

Упавшим мужчиной был Андрей Карнеев – руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики России. За минуты до этого он рассказывал, как Китай возлагает "большую надежду" на Россию.

На шоу Соловьева пропагандист потерял сознание: смотрите видео

В сети шутят, что он скончался от кринжи во время речи Соловьева. Но, очевидно, он сам является олицетворением кринжи.