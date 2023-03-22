Российские журналисты обнародовали в сети удаленный с телеканала "Звезда" отрывок с главой оборонного ведомства вражеского государства. На нем он сначала говорит, что любые войны заканчиваются миром, однако сообщить, когда война против Украины закончится, для него уже было проблемой, – информирует 24 Канал.
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"Звезда" погасла
Отметим, что оригинальное видео телеканал "Звезда" снял по окончании российско-китайских переговоров, проходивших в Кремле 21 марта. Пропагандисты обнародовали этот ролик в своем телеграмм-канале, однако, очевидно, впоследствии его пришлось удалить по указанию "царя-батюшки".
На записи Шойгу на ходу отвечает на вопросы журналиста телеканала, в частности о том, чем закончится война в Украине. "Любая война заканчивается миром", – говорит Шойгу. Тогда сотрудник "Звезды" уточняет, когда можно рассчитывать на мир. Шойгу молча поворачивает в сторону и уходит, оставив вопрос без ответа,
– написали другие СМИ.
Разговорами о "мире" Россия тянет время
Вспомним к теме о "мирных инициативах" от Москвы и Пекина недавнюю аналитику журналиста 24 Канала Алексея Печия. Он отметил, что одна из целей визита Си в столицу России было еще раз сказать, что "КНР за мир".
Однако на самом деле, очевидно, такая риторика звучит лишь для того, чтобы побудить Киев сложить оружие и оттянуть время для путинских воинов, которым нужно "отдохнуть" перед повторным наступлением.