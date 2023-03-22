Російські журналісти оприлюднили в мережі видалений з телеканалу "Звєзда" уривок з главою оборонного відомства ворожої держави. На ньому він спершу каже, що будь-які війни закінчуються миром, однак повідомити, коли війна проти України закінчиться, для нього вже було проблемою, – інформує 24 Канал.

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"Звєзда" погасла

Зауважимо, що оригінальне відео телеканал "Звєзда" зняв після закінчення російсько-китайських переговорів, що відбувалися в Кремлі 21 березня. Пропагандисти оприлюднили цей ролик у своєму телеграм-каналі, проте, вочевидь, згодом його довелось видалити за вказівкою "царя-батюшки".

На записі Шойгу на ходу відповідає на запитання журналіста телеканалу, зокрема, про те, чим закінчиться війна в Україні. "Будь-яка війна закінчується миром", – говорить Шойгу. Тоді співробітник "Зірки" уточнює, коли можна розраховувати на світ. Шойгу мовчки повертає убік і йде, залишивши питання без відповіді,

– написали інші ЗМІ.

Зверніть увагу! Декілька раундів російсько-китайських перемовин відбулось після приїзду в Москву президента Китаю Сі Цзіньпіна. Власне, лідер КНР зустрівся з бункерним диктатором Путін та говорив з ним, як не дивно, про "дружбу між Кремлем та Пекіном". Однак згодом в Інституті з вивчення війни констатували, що заяви Сі щодо України були не такими рішучими, як того хотів Путін. До того ж промови президента Росії можна було часто назвати грою в одні ворота, оскільки китайська сторона дуже холодно на все реагувала.

Розмовами про "мир" Росія тягне час

Згадаємо до теми "мирних ініціатив" від Москви та Пекіна недавню аналітику журналіста 24 Каналу Олексія Печія. Він зазначив, що одна з цілей візиту Сі до столиці Росії було ще раз сказати, що начебто "КНР за мир".

Однак насправді, очевидно, така риторика звучить лише для того, аби спонукати Київ скласти зброю та відтягнути час для путінських вояків, яким потрібно "перепочити" перед повторним наступом.