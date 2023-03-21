Журналіст 24 Каналу Олексій Печій проаналізував останні новини, які пов'язані з візитом Сі до Москви. Зокрема, на тлі візиту Сі до Росії у США витягнули козир, який точно не сподобався лідеру КНР.

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Сі та Путін зустрілися у Кремлі: про що вони домовилися

Сьогодні, 21 березня, вже другий день візиту китайського лідера Сі Цзіньпіна до Росії. Саме сьогодні відбулася офіційна зустріч Сі Цзіньпіна та диктатора Путіна. Цього разу зустріч пройшла у Кремлі.

Відомо, що спочатку Путін та Сі Цзіньпін провели переговори у вузькому складі. Пізніше відбулася зустріч у розширеному форматі, під час якої сторони підписали документи.

Частина договорів стосується покупки Китаєм російського газу, але з величезною знижкою та на умовах Пекіну. І російські пропагандисти навіть не соромляться відверто говорити про те, що в нинішніх умовах Росії просто вигідно "лягти" під Китай, аби побудувати новий світопорядок.

І до речі, інтерес Китаю до Росії за останній рік лише посилився саме у питанні заволодіння російськими ресурсами. Наприклад, за даними Reuters, за перші два місяці 2023 року Росія збільшила продажі сирої нафти в Китай на чверть і стала найбільшим постачальником нафти в КНР, обігнавши Саудівську Аравію.

У головному митному управлінні Китаю заявили, що у січні – лютому імпорт нафти з Росії збільшився до майже 2 мільйонів барелів на добу, а загальна кількість поставленої сировини сягнула 15,7 мільйона тонн. Цей показник на майже 25% більший, ніж за аналогічний період минулого року. Але є одне важливе "але" – на тлі західного ембарго, Китай купує російську нафту з величезною знижкою.

Чому візит Сі – це обмежений успіх для Путіна

Та на Заході все ж побоюються того, що Китай може об'єднати свої зусилля з Росією для фактичної перебудови світопорядку. Хоча, сьогодні в Білому домі ствердно заявили, що Китай і Росія не мають такої мережі союзників і партнерів, як США. Тому Москва та Пекін намагаються зміцнити стосунки, але навряд чи це зрештою вплине на світопорядок.

"Жодна інша країна у світі не має такої мережі союзів та партнерств, як США. Саме під головуванням США відбуваються зустрічі контактної групи щодо допомоги Україні, у яких беруть участь понад 50 країн. У цьому сила американського лідерства. І ви не бачите цієї сили в Росії та Китаї. Це дві країни, які не мають такої ж мережі друзів і партнерів. Через відсутність підтримки з боку інших країн Росія та Китай намагаються зміцнити відносини. У такий спосіб вони кидають виклик американському лідерству", – сказав координатор Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі.

У Вашингтоні вважають, що зближення двох країн є нічим іншим, окрім як спроба показати, що в обох є могутні партнери. Причому, як виявилося, Китай готовий навіть закривати очі на звинувачення Путіна у міжнародному воєнному злочині.

Ба більше, держсекретар США Ентоні Блінкен навіть заявив, що таким візитом Сі Цзіньпін надає Путіну дипломатичне прикриття від звинувачень МКС у Гаазі. Саме тому сьогодні Сі Цзіньпін ще й запросив Путіна відвідати Китай цього року на знак підтримки.

Хоча, до так званого партнерства між Китаєм і Росією є певні питання, які мали б виникнути у критично вдумливих людей. Сьогодні глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген заявив, що візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Росії є "обмеженим успіхом" для російського диктатора. Обидві сторони отримують вигоду одна від одної, однак видно "хто кухар, а хто офіціант".

За словами Гойсґена, Сі "хоче бачити ослабленого Путіна" в партнерах, а Росія тим часом є "дисконтною заправкою для Китаю", що є важливо для Пекіну.

Для Путіна, зі свого боку, важливо продемонструвати росіянам, що Росія не є нібито ізольованою, особливо після видання ордера на арешт диктатора Міжнародним кримінальним судом. Адже Путін став прокаженим для міжнародної спільноти.

Загалом поїздка Сі до Москви розглядається як серйозний поштовх для Путіна, на якого діє ордер міжнародного кримінального суду.

Сі просуває "мир": чи постачатиме Пекін зброю Росії

Очікувано китайський лідер продовжив позиціювати себе як потенційного миротворця у війні Росії проти України.

Зокрема, видання "Сіньхуа" повідомляє, що Сі Цзіньпін вже встиг обговорити з Путіним питання, пов'язані з агресивною війною, яку Росія розв'язала проти України. Але Сі знову наполягає на тому, що треба просто шукати миру, замість покарання Росії за агресію.

Але такі заклики до миру наразі вигідні саме Росії. На думку глави Мюнхенської конференції з безпеки, Росія явно програє війну. Адже навіть захопити Бахмут росіянам не вдалося, а він, зрештою, не має стратегічного значення. Але, Сі обережно діє у спробі прив'язати Росію до себе.

Китайський лідер не постачатиме росіянам зброю "у значних" обсягах, аби не стати мішенню західних санкцій через надмірну підтримку Москви.

І тут є двояка ситуація – з одного боку NYT повідомляє, що Китай все ж постачає маленькі партії зброї Росії, а от Інститут вивчення війни запевняє, що Пекін не планує масштабно підтримувати російську війну проти України.

У NYT підрахували, що Китай від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну допомагає поповнити запаси російських безпілотників і відправив до Москви дронів та запчастин до них вже на понад 12 мільйонів доларів.

Загалом майже 70 китайських компаній продали в Росію 26 різних марок китайських безпілотників за останній рік. Отже, певна співпраця в цьому питанні все ж є.

Що Сі запропонував Путіну та який козир має США

Інститут вивчення війни стверджує, що, перебуваючи в Москві, Сі Цзіньпін вже запропонував Путіну більш стримане бачення двосторонніх відносин, ніж те, якого очікував кремлівський диктатор.

Зокрема, Путін опублікував статтю, в якій стверджував, що Росія і КНР "будують партнерство для формування багатополярного світового порядку всупереч колективному прагненню домінування Заходу та політиці подвійного стримування США проти Китаю і РФ".

Але, своєю чергою Сі запропонував менш агресивну головну мету для російсько-китайських відносин – він чітко окреслив, що співпраця обох країн не має виступати проти третіх країн.

Однак і прагнення заморозити конфлікт шляхом припинення вогню та початку переговорів, на чому наполягає Сі, також викликає побоювання щодо того, що Китай просто прагне виграти час для розбитої Росії.

Координатор Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що США стурбовані тим, що Китай підтримає припинення вогню, внаслідок якого російські війська залишаться в Україні. На думку Вашингтону, є єдиний сценарій закінчення війни – це повне виведення російських військ з України. За його словами, Сі має виступити за саме цей важливий ключовий момент, відповідно до статуту ООН.

Окрім того, держсекретар США Ентоні Блінкен додав, що Китай може стати важливим посередником, але для цього Сі Цзіньпін має підтримати формулу встановлення справедливого миру в Україні, озвучену раніше президентом Володимиром Зеленським. Мовляв, це єдиний план для справедливого закінчення війни.

Втім, варто розуміти, що США мають певний козир в рукаві, аби спробувати віднадити Сі Цзіньпіна від занадто сильного зближення з Путіним. І схоже, сьогодні вони його дістали.

Напередодні президент США Джо Байден підписав закон про розсекречення інформації, пов'язаної з виникненням COVID-19. Байден розповів, що ще у 2021 році наказав розвідці використовувати всі наявні інструменти для розслідування виникнення COVID-19.

Відтепер, згідно з підписаним Байденом законом, вся можлива інформація про походження COVID-19 може бути оприлюднена публічно. І, як ви розумієте, якщо все зійдеться на Пекіні, то це стане ще одним репутаційним ударом по Сі, який напевно вважав, що цю історію вже пройдено.