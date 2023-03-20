За зустріччю Сі та Путіна уважно стежать в Україні та на Заході, оскільки є побоювання, що два автократи можуть об'єднатися проти всього світу. Журналіст 24 Каналу Олексій Печій підбив підсумки першого дня візиту глави КНР у Москву.

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Сі прилетів у Москву: перша ознака, що Пекін не довіряє Кремлю

Китайський лідер Сі Цзіньпін 20 березня прибув до Москви і зустрівся з російським диктатором Путіним. Сі навідався до Росії попри те, що МКС в Гаазі видав ордер на арешт Путіна за фактичну крадіжку українських дітей.

У Кремлі вже поспішили зобразити цей візит, як зустріч "друзів". Зокрема, глави держав провели розмову тет-а-тет, яка продовжилася за неформальним обідом.

І як казали в Кремлі напередодні зустрічі, теми розмови Сі та Путін "порушуватимуть на свій розсуд". Вже завтра, 21 березня – основний день візиту голови КНР до Росії. Відбудеться офіційна церемонія зустрічі, переговори у вузькому та розширеному складах, підписання документів та заява для ЗМІ.

Слід зверну увагу на цікавий момент – виявилося, що Сі Цзіньпін зупинився у п'ятизірковому готелі "Парк Хуамін" на околицях Москви. Хоча, Сі пропонували зупинитися у Кремлі, у низці найбільших готелів.

Але представники Пекіна категорично відмовилися, мовляв, Сі хоче проводити наради зі своїми радниками у безпечному місці. Так от виявилося, що саме китайські спецслужби повністю контролюють територію району і не допускають туди російські спецслужби.

Чи дійсно Китай і Росія зближуються

Координатор Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі відверто заявив, що США уважно стежитимуть за результатами зустрічей між главою КНР Сі Цзіньпіном і російським диктатором Путіним. У Вашингтоні вважають, що обидві країни прагнуть підірвати міжнародний порядок.

Обидві країни підривають міжнародний порядок, заснований на правилах, які Сполучені Штати і багато наших союзників та партнерів вибудовували після закінчення Другої світової війни. Вони хотіли б переписати правила гри у світі. Наразі Пекін і Москва посилюють свою співпрацю й відносини,

– сказав Кірбі.

Та, чи дійсно зближення між Китаєм та Москвою таке потужне? Напередодні візиту в Москву лідер Китаю Сі Цзіньпін опублікував повідомлення до росіян, яке, на жаль, сповнене тез, які вказують на зближення країн.

Зокрема, початок статті китайського лідера починається із хвалебних висловлювань про те, що його візит до Росії націлений на зміцнення дружби, співробітництва та миру.

Сі називає Росію та Китай стратегічними партнерами всеосяжної взаємодії, провідними світовими державами та постійними членами Ради Безпеки ООН.

За словами Сі обидві країни проводять незалежну та самостійну зовнішню політику. Традиційно для китайської дипломатії Сі Цзіньпін обережно натякає на те, що Пекін та Москва дійсно готові об'єднатися для побудови нового багатополярного світопорядку, але додає – дружба Росії з Китаєм не має бути направлена проти третьої сторони, а також обидві країни мають дотримуватися норм Статуту ООН та інших міжнародних договорів.

"Сторони безперервно зміцнюють політичну взаємодовіру, створюючи нову парадигму відносин між великими державами. Двосторонні відносини ґрунтуються на принципах неприєднання, неконфронтації та неспрямованості проти третіх сторін. Сторони тісно взаємодіють на міжнародній арені та несуть велику відповідальність як великі держави.

Китай і Росія твердо відстоюють моноцентричну міжнародну систему та світопорядок, заснований на міжнародному праві, а також основні норми та принципи міжнародних відносин, що базуються на цілях та принципах Статуту ООН. Сторони дієвими кроками втілюють справжню багатополярність, розвивають загальнолюдські цінності та виступають за формування міжнародних відносин нового типу та спільноти єдиної долі людства", – сказав лідер КНР.

Тобто Сі нібито і натякає на те, що він готовий боротися з гегемонією США, але разом з тим додає, що не готовий об'єднуватися з Росією проти третіх сторін.

Хоча далі Сі Цзіньпін запевняє, що світ став надто взаємозалежним. Мовляв, наразі все більше країн об'єднуються, аби будувати безпечний світ навколо. Отже, за словами Сі, немає універсальної моделі державного управління і немає світопорядку, де вирішальне слово належить окремій країні.

Звісно, це натяк на те, що нібито США взяли на себе роль тієї країни, яка має вирішальне слово і це не подобається Китаю. Але таке формулювання ще й прекрасно підходить для характеристики дій Росії щодо України.

Спроба розділити світ: як у США реагують на візит Сі

Американські ЗМІ сьогодні просто рясніють заголовками про те, що візит Сі до Москви – це спроба розділити світ на два табори і занурити планету у невизначеність на багато років. Хоча, одразу ж додають – плани Путіна та Сі – дуже сильно різняться.

Так про зустріч Путіна й Сі пише The Washington Post:

"Налаштованість авторитарних лідерів може призвести до того, що світ буде розділений на протилежні табори протягом десятиліть, що завадить співпраці у боротьбі зі зміною клімату, задушить глобальні дії проти порушень прав людини, паралізує міжнародні інституції та посилить напруженість у суперечливих регіонах.

Але в той час, як Путін шукає союзників, які могли б надіслати зброю, збільшити торгівлю або принаймні підтримати його на глобальних форумах, для Сі Цзіньпіна схоже, що цей візит більше спрямований на позиціювання Пекіна у всьому світі".

Сі згадав про війну в Україні: що сказав лідер КНР

Звісно, що у своїй промові Сі згадав і війну в Україні, яку вперто називає "українською кризою". Він ще раз підкреслив, що Китай незмінно займає об'єктивну і неупереджену позицію, докладає активних зусиль до сприяння примиренню та мирним переговорам.

Сі запевняє, що саме його мирний план принесе мир. Мовляв, треба просто дотримуватися цілей та принципів Статуту ООН, зокрема повага до суверенітету та територіальної цілісності держав. Та далі Сі починає відверто підспівувати Кремлю, а точніше показувати те, яким він бачить майбутній світопорядок.

"Мова йде про необхідність поважати резонні заклопотаності всіх держав у галузі безпеки, підтримувати всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання "української кризи" та забезпечувати стабільність глобальних ланцюжків виробництва та постачання.

Опублікована нещодавно "Позиція Китаю щодо політичного врегулювання "української кризи" з урахуванням раціональних занепокоєнь усіх сторін максимально відображає єдність поглядів світової спільноти на подолання "української кризи".

Ми переконані, що раціональний вихід з "української кризи" та шлях до міцного миру та загальної безпеки у світі знайдуться, якщо всі продовжуватимуть діалог та консультації в рівноправному, розсудливому та прагматичному ключі", – сказав Сі.

НАТО хоче "забрати" Китай: Путін видав свій жах

Водночас свою промову до китайців опублікував і диктатор Путін. Він не пожалкував хвалебних висловів про китайсько-російські відносини.

За його словами, вони нібито "виступають наріжним каменем регіональної та й глобальної стабільності, стимулюють економічне зростання, служать гарантом позитивного порядку денного в міжнародних справах".

А далі цинічно згадав про "повагу до Статуту ООН". Ну і звісно у всьому звинуватив Захід. Але був і цікавий момент у його промові – він раптом заявив, що НАТО рано чи пізно прийде за Китаєм.

Мовляв, в НАТО просто мріють знищити Росію і тоді вже взятися за Китай. Що ще цікаво, у своїй статті диктатор згадав і про готовність до переговорів для завершення війни в Україні, але тут же згадує, що нібито не на основі ультиматумів, які сама ж Москва постійно висуває.

Хоча, тут Путін напевно мав на увазі ультиматум пов'язаний з вимогою вивести всі російські війська з України, що справедливо. Але саме тому Путін і відвідував напередодні Крим та Маріуполь, аби продемонструвати Сі, що то нібито вже російська територія, отже її треба виносити за рамки.

А ще Путін додав, що нібито Захід вчиняє "безвідповідальні та просто небезпечні дії, здатні підірвати глобальну ядерну безпеку". Тобто, Путін який погрожує ядерною зброєю світові, каже, що Захід себе не правильно поводить з тією ж ядеркою.

Отже, наразі Західний світ уважно стежить за цією зустріччю двох автократів.

Візит Сі у Москву: як реагує Україна та світ

Та щодо мирного плану Сі ніхто не будує зайвих ілюзій. Зокрема, секретар РНБО Олексій Данілов заявив що "мирний план" Китаю неможливо реалізувати без найголовнішого пункту – капітуляції й виведення російських військ з території України.

Візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Росії. Формула успішної реалізації "мирного плану" Китаю. Пункт перший і головний – капітуляція або виведення російських окупаційних військ з території України згідно з нормами міжнародного права, Статуту ООН. З метою відновлення суверенітету, незалежності і територіальної цілісності,

– сказав Данілов.

У МЗС України додали доволі стримано, що Київ очікує, що лідер Китаю Сі Цзіньпін використає свій вплив на Росію для того, аби підштовхнути її до припинення війни.

Водночас в уряді Великої Британії підійшли до питання візиту Сі до Москви більш прагматично. Там заявили, що не очікують прориву у питанні завершення війни, однак голова КНР повинен використати свій візит, щоб закликати Путіна принаймні припинити бомбардувати українські міста, лікарні та школи. Мовляв, хоча б такий крок, зможе додати довіри китайському мирному плану.

Наразі питання полягає у тому наскільки Китай готовий враховувати думку та вимоги української сторони під час просування свого мирного плану.

Зокрема відомо, що, після зустрічі з Путіним, Сі може поговорити з Володимиром Зеленським. І вже Зеленський точно озвучить Сі наше бачення закінчення війни, що важливо в контексті того, що Китай прагне стати ледь не головним переговорником у світі.