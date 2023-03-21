Журналист 24 Канала Алексей Печий проанализировал последние новости, связанные с визитом Си в Москву. В частности, на фоне визита Си в Россию в США вытащили козырь, который точно не понравился лидеру КНР.

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Си и Путин встретились в Кремле: о чем они договорились

Сегодня, 21 марта, уже второй день визита китайского лидера Си Цзиньпина в Россию. Именно сегодня состоялась официальная встреча Си Цзиньпина и диктатора Путина. В этот раз встреча прошла в Кремле.

Понятно, что сначала Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в узком составе. Позже состоялась встреча в расширенном формате, в ходе которой стороны подписали документы.

Часть договоров касается покупки Китаем российского газа, но с огромной скидкой и на условиях Пекина. И российские пропагандисты даже не стесняются откровенно говорить о том, что в нынешних условиях России просто выгодно "лечь" под Китай, чтобы построить новый миропорядок

И кстати, интерес Китая к России за последний год только усилился именно в вопросе завладения российскими ресурсами. К примеру, по данным Reuters, за первые два месяца 2023 года Россия увеличила продажи сырой нефти в Китай на четверть и стала крупнейшим поставщиком нефти в КНР, обогнав Саудовскую Аравию.

В главном таможенном управлении Китая заявили, что в январе – феврале импорт нефти из России увеличился до почти 2 миллионов баррелей в сутки, а общее количество поставленного сырья составило 15,7 миллиона тонн. Этот показатель почти на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Но есть одно важное "но" – на фоне западного эмбарго, Китай покупает российскую нефть с огромной скидкой.

Почему визит Си – это ограниченный успех для Путина

Но на Западе все же опасаются, что Китай может объединить свои усилия с Россией для фактической перестройки миропорядка. Хотя сегодня в Белом доме утвердительно заявили, что Китай и Россия не имеют такой сети союзников и партнеров, как США. Поэтому Москва и Пекин пытаются укрепить отношения, но вряд ли это повлияет на миропорядок.

"Ни одна другая страна в мире не имеет такой сети союзов и партнерств, как США. Именно под председательством США проходят встречи контактной группы относительно помощи Украине, в которых принимают участие более 50 стран. В этом сила американского лидерства. И вы не видите этой силы в России и Китае. Это две страны, у которых нет такой же сети друзей и партнеров. Из-за отсутствия поддержки со стороны других стран Россия и Китай пытаются укрепить отношения. Таким образом они бросают вызов американскому лидерству", – сказал координатор Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби.

В Вашингтоне считают, что сближение двух стран является не чем иным, как попыткой показать, что у обеих есть могущественные партнеры. Причем, как оказалось, Китай готов даже закрывать глаза на обвинения Путина в международном военном преступлении.

Более того, госсекретарь США Энтони Блинкен даже заявил, что таким визитом Си Цзиньпин предоставляет Путину дипломатическое прикрытие от обвинений МКС в Гааге. Именно поэтому сегодня Си Цзиньпин еще и пригласил Путина посетить Китай в этом году в знак поддержки.

Хотя к так называемому партнерству между Китаем и Россией есть определенные вопросы, которые должны возникнуть у критически вдумчивых людей. Сегодня глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что визит лидера Китая Си Цзиньпина в Россию – это "ограниченный успех" для российского диктатора. Обе стороны получают выгоду друг от друга, однако видно "кто повар, а кто официант".

По словам Хойсгена, Си "хочет видеть ослабленного Путина" в партнерах, а Россия в это время является "дисконтной заправкой для Китая", что важно для Пекина.

Для Путина, со своей стороны, важно продемонстрировать россиянам, что Россия не является якобы изолированной, особенно после выдачи ордера на арест диктатора Международным уголовным судом. Путин ведь стал прокаженным для международного сообщества.

В общем, поездка Си в Москву рассматривается как серьезный толчок для Путина, на которого действует ордер международного уголовного суда.

Си продвигает "мир": будет ли Пекин поставлять оружие России

Ожидаемо китайский лидер продолжил позиционировать себя как потенциального миротворца в войне России против Украины.

В частности, издание "Синьхуа" сообщает, что Си Цзиньпин уже успел обсудить с Путиным вопросы, связанные с агрессивной войной, которую Россия развязала против Украины Но Си снова настаивает на том, что нужно просто искать мир вместо наказания России за агрессию.

Но такие призывы к миру выгодны именно России. По мнению главы Мюнхенской конференции по безопасности, Россия явно проигрывает войну. Ведь даже захватить Бахмут россиянам не удалось, а он в конечном счете не имеет стратегического значения. Но Си осторожно действует в попытке привязать Россию к себе.

Китайский лидер не будет поставлять россиянам оружие "в значительных" объемах, чтобы не стать мишенью западных санкций из-за чрезмерной поддержки Москвы.

И здесь есть двоякая ситуация – с одной стороны NYT сообщает, что Китай все же поставляет маленькие партии оружия России, а вот Институт изучения войны уверяет, что Пекин не планирует масштабно поддерживать российскую войну против Украины.

В NYT подсчитали, что Китай с начала полномасштабного вторжения России в Украину помогает пополнить запасы российских беспилотников и отправил в Москву дроны и запчасти к ним уже более, чем на 12 миллионов долларов.

В общей сложности почти 70 китайских компаний продали в Россию 26 разных марок китайских беспилотников за последний год. Следовательно, определенное сотрудничество в этом вопросе все же есть.

Что Си предложил Путину и какой козырь есть у США

Институт изучения войны утверждает, что находясь в Москве, Си Цзиньпин уже предложил Путину более сдержанное видение двусторонних отношений, чем то, которого ожидал кремлевский диктатор.

В частности, Путин опубликовал статью, в которой утверждал, что Россия и КНР "строят партнерство для формирования многополярного мирового порядка вопреки коллективному стремлению доминирования Запада и политике двойного сдерживания США против Китая и РФ".

Но, в свою очередь Си предложил менее агрессивную главную цель для российско-китайских отношений – он четко очертил, что сотрудничество обеих стран не должно выступать против третьих стран.

Однако и стремление заморозить конфликт путем прекращения огня и начала переговоров, на чем настаивает Си, также вызывает опасения того, что Китай просто стремится выиграть время для разбитой России.

Координатор Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США обеспокоены тем, что Китай поддержит прекращение огня, в результате которого российские войска останутся в Украине. По мнению Вашингтона, есть единственный сценарий окончания войны – это полный вывод российских войск из Украины. По его словам, Си должен выступить за этот важный ключевой момент, согласно уставу ООН.

Госсекретарь США Энтони Блинкен добавил, что Китай может стать важным посредником, но для этого Си Цзиньпин должен поддержать формулу установления справедливого мира в Украине, озвученную ранее президентом Владимиром Зеленским. Якобы это единственный план для справедливого окончания войны.

Впрочем, следует понимать, что США имеют определенный козырь в рукаве, чтобы попытаться отвадить Си Цзиньпина от слишком сильного сближения с Путиным. И, похоже, сегодня они его достали.

Накануне президент США Джо Байден подписал закон о рассекречивании информации, связанной с возникновением COVID-19. Байден рассказал, что еще в 2021 году приказал разведке использовать все имеющиеся инструменты для расследования возникновения COVID-19.

Теперь, согласно подписанному Байденом закону, вся возможная информация о происхождении COVID-19 может быть обнародована публично. И, как вы понимаете, если все сойдется на Пекине, это станет еще одним репутационным ударом по Си, который наверняка считал, что эта история уже пройдена.