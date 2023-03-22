В Інституті вивчення війни констатували, що другий день візиту президента Сі Цзіньпіна в Москву засвідчив, що Путін не зміг забезпечити необмежене двостороннє партнерство з Китаєм. Зауважимо, що прибув лідер КНР на територію ворожої держави 20 березня.

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Очікування Путіна були далекими від реальності

Як зазначили експерти, "бункерний" сподівався на всеохопну підтримку Пекіном його політики, однак 21 березня він підписав з Сі всього-на-всього розпливчату "Спільну заяву Російської Федерації та Китайської Народної Республіки про поглиблення всебічного партнерства та стратегічного співробітництва, вступ у нову еру".

Що не дивно, у документі, звісно, йдеться про "міцні російсько-китайські відносини" та те, що "Китай та Росія поважають територіальний суверенітет одна одної".

Проте зобов'язання, взяті Сі та Путіним, були помітно односторонніми, що вказує на те, що Сі погоджується на більш стриману версію російсько-китайських відносин, ніж, ймовірно, бажає Путін,

– написали аналітики з ISW.

Разом з тим вони наголосили, що президент КНР похвалив Путіна та підтвердив прихильність Пекіна до Росії в Радбезі ООН. Також він зробив ряд певних заяв щодо політичного врегулювання війни в Україні, однак були вони досить стриманими.

Натомість російський диктатор Путін оголосив ледь про не повну "орієнтацію Росії на Китай і залежність від нього в енергетичному та економічному секторах". Себто в цьому полягала, на думку експертів, односторонність у відносинах між Москвою та Пекіном.

Путін, ймовірно, не зміг забезпечити саме той тип партнерства, який йому потрібен і якого він бажає, і Сі, ймовірно, покине Москву, отримавши запевнення, які є більш односторонніми, ніж Путін їх хотів,

– йдеться в повідомленні.

Для чого тоді був потрібен візит Сі в Москву