У понеділок вранці, 20 березня, стало відомо, що борт з китайським лідером вилетів у Росію рейсом CCA060 (прибув – близько 12:00). Загалом усе, що відомо про візит Сі Цзіньпіна в Москву, читайте в цьому матеріалі 24 Каналу.

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11:58 Літак зі самим Сі Цзіньпінем прибув в аеропорт "Внуково", що в Росії. Про це повідомили кремлівські та китайські засоби масової інформації.

11:30 Прессекретар президента Росії Дмітрій Пєсков написав, що однією з тем зустрічі між президентами Китаю та Росії буде "українське питання".

11:27 ЗМІ повідомили, що Сі стане першим світовим лідером, що зустрінеться з Путіним після того, як МКС видав ордер на його арешт. Ми дуже сподіваємося, що Китай не стане співучасником цієї жахливої війни,

– також сказала у коментарі CNN пані посол України у США Оксана Маркарова.

11:10 Журналісти проінформували, що літак з президентом Китаю прибув у Москву. Ймовірно, в аеропорт "Внуково". Однак згодом стало відомо, що це приземлився не сам Сі, а – його супровід.

10:30 У Китаї вперше прокоментували рішення Гааги щодо видачі ордера на арешт Путіна за його причетність до викрадення дітей. Там констатували, що МКС має заняти "справедливу" позицію та наголосили, що Пекін надалі "відіграватиме об'єктивну та справедливу роль в українській кризі" та "конструктивну роль у мирних переговорах".

09:40 У виданні Financial Times припустили, що після зустрічі з російським президентом Сі Цзіньпін поговорить з главою України Володимиром Зеленським. Власне, це стане першим прямим контактом між українським та китайським лідерами від 24 лютого 2022 року – себто від початку широкомасштабної війни.

09:29 У Білому домі відреагували на політ президента КНР до Москви. Там наголосили, що дуже занепокоєні посиленням дружніх відносин між Кремлем та Пекіном, констатувавши, що втручання Китаю у війну може змінити динаміку бойових дій.

08:20 Російські ЗМІ оприлюднили статтю Сі Цзіньпіна, у якій він вихваляє Росію та розповідає про взаємини між Пекіном та Москвою. Звісно, в цьому матеріалі про війну в Україні він прямо не згадує та називає її "кризою".