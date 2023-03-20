У понеділок вранці, 20 березня, стало відомо, що борт з китайським лідером вилетів у Росію рейсом CCA060 (прибув – близько 12:00). Загалом усе, що відомо про візит Сі Цзіньпіна в Москву, читайте в цьому матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також У Росії лише 2 шляхи: обидва ведуть до зубожіння