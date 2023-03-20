В понедельник утром, 20 марта, стало известно, что борт с китайским лидером вылетел в Россию рейсом CCA060 (прибыл – около 12:00). В общем, все, что известно о визите Си Цзиньпина в Москву, читайте в этом материале 24 Канала.

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