На арест российского диктатора отреагировало Министерство иностранных дел Китая. Там считают, что международный суд должен занять "справедливую позицию", информирует 24 Канал.
Обратите внимание Есть два сценария, – Шейтельман предположил, доживет ли Путин до суда в Гааге
В Китае прокомментировали ордер на арест Путина
В МИД страны заявили, что Международный уголовный суд должен занять "справедливую позицию".
А Китай, по словам спикера Ван Вэньбиня, в дальнейшем якобы "сыграет объективную и справедливую роль в украинском кризисе" и "конструктивную роль в мирных переговорах".
Ордер на арест Путина: что известно
- Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
- Позже Мария Захарова – спикер МИД России – заявила, что решение Международного уголовного суда для страны-террориста не имеет никакого значения.
- Президент США Джо Байден заявил, что ордер на арест Путина является "очень сильным аргументом".
- Владимир Зеленский отметил, что этот ордер – это исторический момент, с которого начинается историческая ответственность.
- Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что теперь есть два сценария по поводу будущего кремлевского диктатора, в частности, того, доживет ли он до суда.
- Кстати, в правительстве Германии заявили о готовности арестовать Путина, если он окажется на территории этой страны.
- Генпрокурор Андрей Костин объяснил, что ордер на арест Путина означает, что за пределами России кремлевского диктатора должны арестовать и передать в суд.