На арест российского диктатора отреагировало Министерство иностранных дел Китая. Там считают, что международный суд должен занять "справедливую позицию", информирует 24 Канал.

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В Китае прокомментировали ордер на арест Путина

В МИД страны заявили, что Международный уголовный суд должен занять "справедливую позицию".

А Китай, по словам спикера Ван Вэньбиня, в дальнейшем якобы "сыграет объективную и справедливую роль в украинском кризисе" и "конструктивную роль в мирных переговорах".

Кстати! Китайский лидер Си Цзиньпин уже вылетел в Москву, где планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным Известно, что он прибудет в столицу террористического государства на борту самолета Boeing 747-89L.

Ордер на арест Путина: что известно