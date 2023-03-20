На арест российского диктатора отреагировало Министерство иностранных дел Китая. Там считают, что международный суд должен занять "справедливую позицию", информирует 24 Канал.

Обратите внимание Есть два сценария, – Шейтельман предположил, доживет ли Путин до суда в Гааге

В Китае прокомментировали ордер на арест Путина

В МИД страны заявили, что Международный уголовный суд должен занять "справедливую позицию".

А Китай, по словам спикера Ван Вэньбиня, в дальнейшем якобы "сыграет объективную и справедливую роль в украинском кризисе" и "конструктивную роль в мирных переговорах".

Ордер на арест Путина: что известно

  • Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
  • Позже Мария Захарова – спикер МИД России – заявила, что решение Международного уголовного суда для страны-террориста не имеет никакого значения.
  • Президент США Джо Байден заявил, что ордер на арест Путина является "очень сильным аргументом".
  • Владимир Зеленский отметил, что этот ордер – это исторический момент, с которого начинается историческая ответственность.
  • Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что теперь есть два сценария по поводу будущего кремлевского диктатора, в частности, того, доживет ли он до суда.
  • Кстати, в правительстве Германии заявили о готовности арестовать Путина, если он окажется на территории этой страны.
  • Генпрокурор Андрей Костин объяснил, что ордер на арест Путина означает, что за пределами России кремлевского диктатора должны арестовать и передать в суд.