Ожидается, что уже через несколько часов президент КНР приземлится в России и отправится на встречу с "бункерным дедом" Путиным. Заметим, что название рейса, которым следует китайский лидер, – CCA060. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на ресурс Flightradar24.

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Внимание мира приковано к борту самолета Си

Следует сказать, что Flightradar24 – это платформа, на которой можно в режиме реального времени отслеживать полеты всех бортов. По состоянию на 09:30, 20 марта, по-видимому, самым отслеживаемым рейсом был CCA060, ведь на нем летел на Boeing 747-89L китайский президент Си Цзиньпин.



Как летит самолет из Си Цзиньпинем в Москву / Скриншот 24 Канала из Flightradar24 (сделан около 09:30, 20 марта)