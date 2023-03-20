Не так давно сам президент Джо Байден заявлял, что планирует поговорить со своим китайским коллегой Си Цзиньпин. Однако со временем оказалось, что Пекин уже планирует встречу с московскими чиновниками. Ситуацию также комментировал представитель по национальной безопасности Джон Кирби.

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Любые предложения Китая вызывают озабоченность

Как пишут американские журналисты, в Вашингтоне официальные лица относятся к намерениям Си с глубоким скептицизмом, ведь Китай отказался осуждать войну и заявил, что Москву спровоцировали ворваться в Украину.

Когда они начинают планировать свою повестку дня, мы, безусловно, хотим выразить, насколько мы были бы озабочены любыми предложениями со стороны Китая, которые были бы односторонними и отражали бы только российскую точку зрения.

– сказал Кирби.

Кроме того, он упомянул о так называемом "мирном плане" от Китая, предусматривающем прекращение огня. По словам спикера, временное затишье может помочь оккупантам подготовиться к усилению наступательных способностей.

Обратите внимание! Как пишут западные аналитики CNN, сама встреча Путина и Си не стала неожиданностью для Белого дома. Уже поступали сообщения об организации такого мероприятия. Вместе с тем, остаются глубокие опасения относительно того, что "безграничное партнерство", которое Си и Путин закрепили во время предыдущих встреч, может углубиться во время этих переговоров.

Опасаются в Вашингтоне также того, "вмешательство Китая в войну коренным образом изменит динамику на поле битвы". Как известно, в последние месяцы распространяется информация о том, что Китай планирует предоставлять путинским воинам вооружение.

Хотя, скажем, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что у Пекина нет для этого никаких логических оснований.

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