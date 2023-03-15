Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян. По его словам, ранее китайские власти были заняты внутренними проблемами в стране.

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В частности, Си Цзиньпину нужно было переизбраться на пост президента КНР на третий срок.

Теперь, когда Си Цзиньпин уже закрепил свою власть, он вышел на внешнюю арену. Причем Китай сразу играет на нескольких досках.

– сказал Саакян.

По его словам, Китай начал вовлекаться в тему российско-украинской войны.

Пекин предложил "мирный план".

Появилась информация, что Си Цзиньпин может посетить Москву. Впрочем, возможность такого визита в Китае не опровергли, но и не подтвердили.

Глава МИД Китая Цинь Ган приравнял возможные поставки оружия России с военной поддержкой Тайваня со стороны США. По мнению Саакяна, таким образом Пекин намекнул, что вопрос поддержки Москвы будет зависеть от того, будет ли Вашингтон поддерживать Тайвань.

Китай стремится собрать вокруг себя "нейтральные" страны

Как объяснил политолог, все эти факты свидетельствуют о том, что китайские власти пытаются развивать сразу несколько векторов игры.

Во-первых, Китай пытается сформировать в мире третью повестку дня, которая отличается от российского и западного видения войны в Украине.

Это повестка дня условно "нейтральных стран". Китай пытается собрать под свои флаги тех, кто не согласен становиться на одну или другую сторону баррикад,

– отметил Саакян.

По словам политолога, Пекину требовалось, чтобы Россия и Украина отвергли его "мирный план".

"Тогда Китай мог бы сказать, что США подливают масла в огонь, снабжая оружием Украину. Мол, все это продолжает войну. А Китай выступает неким миротворцем. И поскольку его "мирные" предложения отвергли, то он будет сплачивать вокруг себя страны, которые не вовлечены в конфликт в Украине", – сказал Саакян.

Однако сыграть роль миротворца Си Цзиньпину не удается, поэтому Китай склоняется к неформальной поддержке России.

Олег Саакян объяснил политику Китая: смотрите видео

Как Украина и Запад обыграли Пекин

Как отметил политолог, в случае с "мирным планом" Украина и Запад обыграли Китай.

Сначала Владимир Зеленский сделал грамотный шаг, заявив, что Украина не отвергает "мирные" предложения Китая – мол, там есть над чем работать.

Также президент Украины сказал, что хотел бы поговорить с Си Цзиньпином.

А дальше посыпался каскад заявлений от западных политиков, включая президента США Джо Байдена, пытающихся дипломатически "потролить" Китай. Мол, "Си Цзиньпин, позвони Зеленскому, он ждет звонка".

По словам Саакяна, такие шаги Украины и Запада снизили уровень амбиций Китая.

Война в Украине как инструмент влияния на США

Вторая доска, на которой играет Китай, связана с Тайванем и привязкой к России. Политолог напомнил, что китайские СМИ обнародовали прогноз о победе России в войне летом 2023 года. Саакян отметил, что это тоже своеобразная игра Китая.

От того, когда и как завершится война в Украине, фактически зависят результаты выборов в США в 2024 году. А Китай может влиять на продолжительность войны, например тем, что может дать или не дать оружие России,

– сказал политолог.

Он добавил, что Китай намекнул Штатам: "Смотрите, мы сейчас размышляем, помогать ли России. Но поскольку это может повлиять на ваши выборы, то давайте договариваться".

Путин стал объектом игры Китая

Политолог добавил, что Владимира Путина как субъекта в этой глобальной игре Китая нет.

С момента, когда Пекин предложил "мирный план", Путин стал объектом китайской политики. Ведь предложения Китая противоречат интересам России,

– сказал Саакян.

Он добавил, что пункты "мирных решений" от Пекина фактически предполагают, что Россия должна выйти из всех территорий Украины. Ведь Китай не признал украинские территории частью страны-агрессора.

Политолог добавил, что Россия сейчас – это только геополитический актив, которым Китай начал торговаться с Западом

Как изменилась позиция Китая по отношению к Украине: коротко