Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Игорь Рейтерович. Он убежден, что Китай и дальше будет продолжать держать Кремль на коротком поводке.
Смотрите также Китаю важно, чтобы война остановилась – политический аналитик о поездке Си Цзиньпина в Москву
Рейтерович сообщил, что сейчас для Китая ключевым управляемым партнером является Россия. По отношению к ней сложилась простая позиция, которую Владимир Путин до сих пор не понимает.
Китай не может позволить, чтобы Россия победила в Украине так, как это считает нужным сделать Россия. С другой стороны, Китай не может допустить, чтобы Россия проиграла так, как это, например, видит Украина и наши партнеры.
– подчеркнул политолог.
Он убежден, что победа России в войне невыгодна Китаю с точки зрения прецедента, имеющего прямое отношение, например, к Тайваню. К тому же если Россия не просто уйдет с украинских территорий, но и понесет соответствующие наказания, будет выплачивать репарации и тому подобное, это тоже не выгодно Пекину.
Китай стремится к паритету из США
По словам политолога, Россия сейчас необходима Китаю как щит против НАТО. Ведь сам Си Цзиньпин не готов к дальнейшему прямому противостоянию и даже потенциально-стратегическому.
У Китая не хватает ядерного потенциала, не хватает потенциала вооруженных сил. Недаром они в 2022, а затем в 2023 году сказали, что ключевая их цель – это реформирование их вооруженных сил, выведение их на определенный уровень и достижение паритета из США.
– заметил эксперт.
Он убежден, пока Китай не достигнет этого паритета, что займет немало времени, он будет создавать подобные клубы государств-союзников-сателлитов.
"Ведь к некоторым странам они могут употреблять понятие "союзник", в Беларуси и России – это явно понятие "сателлиты". Они так их и рассматривают", – подчеркнул Рейтерович.
Рейтерович о плане Китая: смотреть видео
Манипуляции Китая
Политолог отметил, что важна в этом контексте именно Украина. Ведь Россия считает, что своей агрессией она давит на США, меняет геополитику, мировую повестку дня и возвращается в клуб великих держав. Однако ее руками в этот клуб возвращается именно Китай.
В общем, все, что сейчас делает Россия, пусть и не из командования Китая, но в целом вкладывается в логику его политики, резюмировал Рейтерович.
Внешняя политика Китая: последнее
- Лидер Китая Си Цзиньпин намерен поговорить с Владимиром Зеленским. Вероятно, сделает это после визита в Москву.
- Китай хотел использовать войну России против Украины для достижения своих целей. Они могли рассчитывать на большие переговоры с США по распределению сфер влияния.
- Возможна встреча между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином довольно тревожный колокольчик для Украины. По мнению российского оппозиционного политика, Гарри Каспарова, это может означать, что Китай готов втянуться в войну.