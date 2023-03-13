Президент Китая планирует посетить Россию, чтобы встретиться с Владимиром Путиным на следующей неделе. Об этом изданию сообщили собственные источники.

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Что известно о предполагаемом визите Цзиньпина в Москву

В СМИ отметили, что планы по визиту Цзиньпина появились на фоне того, что Китай предлагал стать "посредником мира" в Украине, что было воспринято Западом скептически, учитывая дипломатическую поддержку "Поднебесной" Москвы.

РосСМИ 30 января сообщали, что Путин пригласил Си посетить государство-агрессора весной. В прошлом месяце в The Wall Street Journal сообщили, что визит в Москву может состояться в апреле или начале мая. Впрочем, Reuters пишет, что это может произойти быстрее, в частности, на следующей неделе.

СМИ также отметили, что министерство иностранных дел Китая не сразу ответило на просьбу прокомментировать возможность поездки Цзиньпина в Россию, а Кремль вообще отказался от комментариев.

Кстати, в прошлом месяце Владимир Путин принял главного дипломата Китая Ван I с визитом в Москву и дал понять, что Си отправится в Россию.

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Путин продал Россию Китаю: подлинные доказательства

Чтобы не проиграть войну, бункерный диктатор продал Китаю российские территории. Еще одним доказательством этого является известная карта Китая, которая в начале февраля 2023 года была официально утверждена правительством КНР.

Отныне на китайских картах некоторым российским регионам вернули китайские названия. В целом изменения касаются 8 российских городов и территорий. В частности, Владивосток снова называется Хайшенвай, а остров Сахалин – Куэдао.

Также горная цепь в южной части Дальнего Востока России Сословный хребет будет обозначен как Вайсинань-Лин (Внешний хребет Синань). Город Благовещенск будет называться Хайланпао, Хабаровск – Боли, Уссурийск – Шуанченцзы.

Согласно сообщению Asia Times, эти территории когда-то были частью Китая, но во время династии Цин их захватила Россия посредством серии договоров, которые Пекин считал неравноправными.