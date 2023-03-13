Президент Китаю планує відвідати Росію, аби зустрітися з Владіміром Путіним уже наступного тижня. Про це виданню повідомили власні джерела.

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Що відомо про ймовірний візит Цзіньпіна до Москви

У ЗМІ зауважили, плани щодо візиту Цзіньпіна з'явилися на тлі того, що Китай пропонував стати "посередником миру" в Україні, що було сприйнято Заходом скептично, враховуючи дипломатичну підтримку "Піднебесною" Москви.

РосЗМІ 30 січня повідомляли, що Путін запросив Сі відвідати державу-агресорку навесні. Минулого місяця у The Wall Street Journal повідомили, що візит до Москви може відбутися у квітні або на початку травня. Втім, Reuters пише, що це може статися швидше, зокрема, наступного тижня.

ЗМІ також зазначили, що міністерство закордонних справ Китаю не відразу відповіло на прохання прокоментувати можливість поїздки Цзіньпіна до Росії, а Кремль взагалі відмовився від коментарів.

До речі, минулого місяця Владімір Путін прийняв головного дипломата Китаю Ван І з візитом до Москви та дав зрозуміти, що Сі відправиться до Росії.

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Путін продав Росію Китаю: справжні докази

Аби не програти війну, бункерний диктатор продав Китаю російські території. Ще одним доказом цього є відома карта Китаю, яку на початку лютого 2023 року було офіційно затверджено урядом КНР.

Відтепер на китайських картах деяким російським регіонам повернули китайські назви. Загалом зміни стосуються 8 російських міст та територій. Зокрема, Владивосток знову називається Хайшенвай, а острів Сахалін – Куедао.

Також гірський ланцюг у південній частині Далекого Сходу Росії Становий хребет буде позначено як Вайсинань-лін (тобто Зовнішній хребет Синань). Місто Благовіщенськ називатиметься Хайланпао, Хабаровськ – Болі, Уссурійськ – Шуанченцзи.

Згідно з повідомленням Asia Times, ці території колись були частиною Китаю, але під час династії Цін їх захопила Росія за допомогою серії договорів, які Пекін вважав нерівноправними.