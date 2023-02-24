Як зазначив глава держави, у його планах зустріч з китайським лідером. Він переконаний, що це принесе користь як Україні, так і Китаю. Ба більше, позитивно вплине на безпеку по всьому світу.

Читайте також Рік незламності: головні тези з пресконференції Зеленського в роковини вторгнення

Китай повинен тиснути на Росію

Наскільки мені відомо, Китай поважає територіальну цілісність. Історично поважає територіальну цілісність, а отже повинен зробити все, щоб Росія вийшла з нашої території. Бо в цьому і є повага до суверенітету і територіальної цілісності,
– підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, що напередодні Китай опублікував свою "формулу миру". Вона складається з 12 пунктів:

  • Відмова від менталітету холодної війни,
  • Припинення військових дій
  • Повага до суверенітету всіх країн,
  • Відновлення мирних переговорів,
  • Вирішення гуманітарної кризи,
  • Захист цивільного населення та військовополонених,
  • Забезпечення безпеки атомних електростанцій,
  • Зменшення стратегічних ризиків,
  • Сприяння експорту зерна,
  • Припинення "односторонніх санкцій",
  • Підтримка стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів поставок,
  • Сприяння післявоєнній відбудові.