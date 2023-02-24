Як зазначив глава держави, у його планах зустріч з китайським лідером. Він переконаний, що це принесе користь як Україні, так і Китаю. Ба більше, позитивно вплине на безпеку по всьому світу.
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Китай повинен тиснути на Росію
Наскільки мені відомо, Китай поважає територіальну цілісність. Історично поважає територіальну цілісність, а отже повинен зробити все, щоб Росія вийшла з нашої території. Бо в цьому і є повага до суверенітету і територіальної цілісності,
– підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, що напередодні Китай опублікував свою "формулу миру". Вона складається з 12 пунктів:
- Відмова від менталітету холодної війни,
- Припинення військових дій
- Повага до суверенітету всіх країн,
- Відновлення мирних переговорів,
- Вирішення гуманітарної кризи,
- Захист цивільного населення та військовополонених,
- Забезпечення безпеки атомних електростанцій,
- Зменшення стратегічних ризиків,
- Сприяння експорту зерна,
- Припинення "односторонніх санкцій",
- Підтримка стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів поставок,
- Сприяння післявоєнній відбудові.