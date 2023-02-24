Як зазначив глава держави, у його планах зустріч з китайським лідером. Він переконаний, що це принесе користь як Україні, так і Китаю. Ба більше, позитивно вплине на безпеку по всьому світу.

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Китай повинен тиснути на Росію

Наскільки мені відомо, Китай поважає територіальну цілісність. Історично поважає територіальну цілісність, а отже повинен зробити все, щоб Росія вийшла з нашої території. Бо в цьому і є повага до суверенітету і територіальної цілісності,

– підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, що напередодні Китай опублікував свою "формулу миру". Вона складається з 12 пунктів: