Опублікована Пекіном "формула миру" може бути тим самим документом, який Китай анонсував кілька днів тому. Якщо це таки вона, то міститься в ній на 2 пункти більше, ніж в українській, – 12. Ми ж зосередимо нашу увагу на кількох.

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Відмова від менталітету холодної війни

Таким є один з цих пунктів. У ньому наголошують, що "безпека однієї країни не повинна досягатися коштом інших". І що безпека регіону не повинна досягатися шляхом зміцнення або розширення військових блоків. Оце вже завуальований наратив Росії, яка вічно бідкається на те, що НАТО може стати більшим.

Необхідно серйозно ставитися до законних інтересів і занепокоєнь усіх країн у сфері безпеки і належним чином реагувати на них,

– наголошують у Пекіні.

Там ще й підкреслюють, що не існує простого розв'язання складного питання. Мовляв, усі сторони повинні сприяти створенню збалансованої, ефективної та стійкої архітектури європейської безпеки.

Припинення військових дій

Тут Пекін вирішив нагадати, що конфлікт і війна ще нікому не приносили користі. Мовляв, усі сторони повинні залишатися раціональними, а також проявляти стриманість. Ба більше, "уникати роздмухування вогню і загострення напруженості".

Але і це ще не все. Ці сторони – себто Україна та Росія – повинні не допустити подальшого загострення кризи або навіть її виходу з-під контролю.

Тут пішов наратив про необхідність України та Росії бути разом. Мовляв, усі сторони повинні підтримати Москву та Київ у їхніх поривах працювати в одному напрямку. Крім того, переконані в Китаї, слід якнайшвидше відновити прямий діалог. У Пекіні вважають, що це дозволить поступово деескалувати ситуацію. Ба більше, досягнути всеосяжного припинення вогню.

Напередодні радник глави ОП Михайло Подоляк зауважив, що будь-яка країна має право озвучувати ті чи інші ініціативи. Водночас він нагадав, що саме Україна вирішуватиме, що їй робити на своїй землі. Зокрема він додав, що є певні речі, на які офіційний Київ ніколи не дасть згоди.