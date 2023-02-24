24 Канал зібрав для вас головні заяви із пресконференції президента. Про що говорив Володимир Зеленський із журналістами – читайте далі.

Зверніть увагу Ми вигризали кожну добу, і вистояли, – Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення

Зеленський розповів, що теоретично поки не знає, як можуть пройти перемовини з Росією. Україна ініціювала власну Формулу миру, де розписала необхідні кроки для завершення війни. А також розписала результат злочинів Росії і як вони впливають не лише на безпеку України. Сьогодні багато держав зацікавленні у виконанні цієї Формули миру.

Зокрема, багато залучено держав для Першого установчого саміту. Зеленський працює разом з командою та партнерами, щоб були присутні не лише стратегічні партнери України, які підтримують з початку повномасштабної війни. А й представники з різних континентів, зокрема, Латинська Америка, Індія, Китай, представники Африки.