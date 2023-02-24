24 Канал зібрав для вас головні заяви із пресконференції президента. Про що говорив Володимир Зеленський із журналістами – читайте далі.
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Ми вигризали кожну добу, і вистояли, – Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення Головне з пресконференції президента Володимир Зеленський подякував представникам медіа, які разом з народом України та західними партнерами воювали на своєму фронті. Також він хвилиною мовчання вшанував полеглих на загарбницькій війні Росії проти України. Президент України переконаний, що якщо українці та партнери нашої держави залишатимуться об'єднаними заради перемоги не лише України, а й перемоги цінностей, то Україну неминуче очікує перемога. Для цього є все: мотивація, впевненість, друзі, дипломатія, медіа. Російській війні Україна протистоїть не сама. Нашій державі допомагають партнери, щоб далі агресія країни-окупантки не пішла. Заради цього всі повинні працювати на своєму місці.
Зеленський розповів, що теоретично поки не знає, як можуть пройти перемовини з Росією. Україна ініціювала власну Формулу миру, де розписала необхідні кроки для завершення війни. А також розписала результат злочинів Росії і як вони впливають не лише на безпеку України. Сьогодні багато держав зацікавленні у виконанні цієї Формули миру.
Зокрема, багато залучено держав для Першого установчого саміту. Зеленський працює разом з командою та партнерами, щоб були присутні не лише стратегічні партнери України, які підтримують з початку повномасштабної війни. А й представники з різних континентів, зокрема, Латинська Америка, Індія, Китай, представники Африки.
Зеленський підкреслив, що ніхто не любить "лузерів", тому нам потрібно працювати 24\7. Це єдиний варіант, як перемогти. "Більшість держав бояться створювати трибунали через різну відповідальність – для цього потрібна політична воля З деякими державами (Голандія, Балтійська трійка тощо) ми працюємо окремо, бо вони проявляють лідерство у цих питаннях, зокрема працюють над механізмами компенсації", – сказав Зеленський. "Червоний хрест" був не наполегливий у питанні наших полонених – подібні організації не проходили випробування таким насиллям, – Зеленський.
Пресконференція Володимира Зеленського: дивіться відео