24 Канал зібрав для вас головні заяви із пресконференції президента. Про що говорив Володимир Зеленський із журналістами – читайте далі.

Зверніть увагу Ми вигризали кожну добу, і вистояли, – Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення

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Пресконференція Володимира Зеленського: дивіться відео