Про це глава держави розповів під час пресконференції, присвяченій роковинам російського вторгнення, повідомляє 24 Канал.

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Президент розповів про найжахливіший день повномасштабної війни

Під час пресконференції президента запитали, який день для нього був найстрашнішим під час повномасштабної війни.

Напевно, Буча. Напевно, те, що я побачив у момент, коли ми деокупували... Було дуже страшно. Ми побачили, що реально диявол не десь там. Він – на Землі. Напевно, це,

– зазначив Зеленський.

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