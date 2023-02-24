Зокрема, мовиться і про партнерів нашої держави. Про це під час пресконференції заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал.

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Україна може перемогти у 2023 році

Зеленський заявив, що Україна протистоїть агресору. В цьому їй допомагають союзники. Тому дуже важливо, щоб кожен сфокусувався і продовжував працювати.

Ви знаєте, я дійсно дуже хочу, щоб в середині нашої держави ми залишалися міцним кулаком, а наші партнери були об'єднані заради нашої перемоги. Якщо вони дотримаються свого слова, якщо всі ми зробимо свою важливу домашню роботу, якщо всі виконаємо своє завдання, то неминуче на нас очікує перемога,

– заявив президент.

Глава держави додав, що впевнений, що перемога буде. Він хоче, аби це сталось цього року.

"У нас для цього є все: впевненість, мотивація, друзі – ми об'єднали всі сили проти цієї навали. Жодна країна у світі не може вистояти проти такої агресивної війни", – зазначив президент.

За його словами, усі точно розуміють чого хочуть кремлівський диктатор Владімір Путін, Кремль, військово-політичне керівництво Росії.

"Тож дуже важливо, щоб кожен з нас сфокусувався і працював на своєму місці, тоді буде перемога, бо на нашій стороні – правда й діти, яких дуже шкода, бо ми їх втрачаємо на фронті. Діти, яких ми любимо, і шкода, коли ми їх втрачаємо на фронті. А вони (росіяни – 24 Канал) кидають всіх й не рахують смерті, це їхній вибір", – підсумував Зеленський.

Важливо! Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк нещодавно назвав 5 речей, які необхідні Україні для перемоги у війні. Мовиться про багато снарядів великих калібрів, далекобійні ракети, безпілотники, бронетехніку та авіацію.