Про це в інтерв’ю 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, Головне управління розвідки демонструє, що Україна має набагато більший обсяг співпраці на різних рівнях.

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Україна потребує 5 інструментів

Радник голови Офісу Президента України зазначив, що для ефективної роботи проти країни-агресорки та її намірів наступати ЗСУ ще потребують 5 важливих речей.

Так, для мінімізації наших втрат і для того, щоб знищувати набагато більше ворогів, ніж це можливо зробити у контактному бою, Україна потребує багато снарядів важких калібрів. Зокрема, мовиться про калібр 155 міліметрів.

"Це ключовий інструмент, який дає можливість вести контрбатарейну роботу та знищувати російську піхоту, оцю мобілізовану та "зеківську" масу, яка наступає, без безпосереднього контактного стрілецького бою", – відзначив Подоляк.

Також, як стверджує Михайло Подоляк, вкрай важливими для українських військових є далекобійні ракети. Вони дозволяють нашим захисникам знищити артилерійські склади на відстані 100 та більше кілометрів, а також місця концентрації мобілізованих, куди їх підвозять, збирають у групи та відправляють на поле бою.

У такий спосіб можна знизити на 30 – 40% можливості російської армії. І найголовніше – знищити логістичне забезпечення перших порядків фронту, тобто підвезення техніки, комплектуючих, снарядів та живої сили,

– пояснив він.

Крім того, Україні потрібні безпілотники, які дозволяють зменшити негативні наслідки для використання артилерії, а стрільба щоб була набагато точнішою та економнішою. Ще один важливий інструмент – бронетехніка, як забезпечить злам оборонних фортифікацій Росії та масштабування контрнаступу ЗСУ.

Дуже активно обговорюють, що ЗСУ вкрай потрібна авіація. Михайло Подоляк переконує: заяви союзників, що не будуть давати бойових літаків, слід сприймати спокійно. Переговори активно ведуться.

"Для того, щоб вийти на певні логістичні рішення, треба провести роботу: пояснити, чому F-16 потрібні, щоб закрити небо від балістичних ракет, і чому штурмова авіація потрібна, щоб зменшити втрати живої сили. Адже для нас люди – це цінність, на відміну від Росії", – наголосив радник голови Офісу Президента України.

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Не потрібно реагувати на інформаційні вкиди

Михайло Подоляк прокоментував пост ГУР про пілотів-розвідників, які виконують бойові завдання на всіх ділянках фронту, з фото на фоні багатоцільового вертольота "Чорний яструб". Хоч про надання таких американських гелікоптерів офіційно не повідомляли, але вони є у наших розвідників.

За словами радника голови Офісу Президента України, у такий спосіб ГУР зафіксувало, що не потрібно звертати увагу на інформаційні вкиди про те, що надання тої чи іншої зброї затягують.

"Війна – це логіка та математика. Потрібні певні інструменти для виконання бойових завдань. Сьогодні етап війни вкрай важливий. Зараз або ми далі контролюємо ініціативу і плануємо контрзаходи щодо деокупації наших територій, або ж Росія перехоплює ініціативу, і ми перебуваємо у тотальній обороні", – зауважив Подоляк.

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