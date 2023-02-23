Про це під час інтерв'ю заявила заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд. За її словами, важливим є те, щоб Україна після завершення війни була обороноздатною, щоб Росія більше не наважувалася на вторгнення.

Зверніть увагу Британці завжди були першими: дипломат припустив, чи нададуть Україні винищувачі

Україна може отримати сучасну авіацію від США

Вікторія Нуланд відзначила, що Вашингтон разом із Києвом думає про армію майбутнього. Тому в межах забезпечення довгострокових потреб України США розглядають можливість надання винищувачів п'ятого покоління нашій державі.

Ми розглядаємо не тільки те, що Україні знадобиться для негайної боротьби, але ми також думаємо разом з українцями про українську армію майбутнього,

– підкреслила Нуланд.

Заступниця держсекретаря США наголосила, що для того, аби стримати Росію від повторення війни у майбутньому, Україні потрібна складна та стійка система ППО, оборона кордонів, кращі радари й завчасне попередження. У цьому контексті винищувачі п'ятого покоління можуть бути надані Україні як засіб захисту та додаткового стримування Росії від нової війни.

Довідка. Винищувачі п'ятого покоління – це найновіші реактивні бойові літаки, які з'явилися наприкінці минулого століття. У США такими серійними винищувачами є F-22 Raptor та F-35 Lightning II.