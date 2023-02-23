Об этом во время интервью заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. По ее словам, важно то, чтобы Украина после завершения войны была обороноспособной, чтобы Россия больше не решалась на вторжение.

Обратите внимание Британцы всегда были первыми: дипломат предположил, предоставят ли Украине истребители

Украина может получить современную авиацию от США

Виктория Нуланд отметила, что Вашингтон вместе с Киевом думает об армии будущего. Поэтому в рамках обеспечения долгосрочных потребностей Украины США рассматривают возможность предоставления истребителям пятого поколения нашему государству.

Мы рассматриваем не только то, что Украине понадобится для немедленной борьбы, но мы также думаем вместе с украинцами об украинской армии будущего,

– подчеркнула Нуланд.

Заместитель госсекретаря США подчеркнула, что для того, чтобы сдержать Россию от повторения войны в будущем, Украине нужна сложная и устойчивая система ПВО, оборона границ, лучшие радары и заблаговременное предупреждение. В этом контексте истребители пятого поколения могут предоставиться Украине как средство защиты и дополнительного сдерживания России от новой войны.

Справка. Истребители пятого поколения – это новейшие реактивные боевые самолеты, появившиеся в конце прошлого столетия. В США такие серийные истребители являются F-22 Raptor и F-35 Lightning II.