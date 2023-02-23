Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Центра оборонных стратегий дипломат Александр Хара. По его словам, США все время тормозили поставки самолетов Украине, опасаясь прямого столкновения с Россией.

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Китай может повлиять на решения по самолетам

Александр Хара объяснил, что США и ЕС хотят избежать прямого конфликта с Россией, но в то же время хотят поддерживать Украину. Они постоянно подчеркивают, что не являются стороной войны. При этом Китай, вероятно, избрал сторону России, потому что воздерживался при голосовании в важных для Украины резолюциях ООН.

По мнению эксперта Центра оборонных стратегий, Китай начал задумываться о поставках оружия России после того, как стало очевидно, что российская армия "сдулась".

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В этом контексте союзники Украины могут предоставить самолеты, видя проблему в затягивании войны.

Великобритания уже готова

"Они запустили программу подготовки пилотов. То есть Великобритания играет чрезвычайно положительную роль. С самого начала войны она была первой, кто давала нам определенные системы, которые еще никто не давал", – сказал Хара.

Он также подчеркнул, что Великобритания была первой страной, объявившей о предоставлении танков и вертолетов.

Надеемся, что британцы будут "пионерами" здесь, потому что они понимают угрозу со стороны России и очень хорошо, что в 2014 году они поняли, что они должны усилить присутствие в Черноморском регионе для того, чтобы сдерживать глобальные амбиции Кремля,

– сказал дипломат.

При этом Александр Хара выразил надежду, что в вопросе поставки самолетов не будет такого драматизма, как при принятии решений по поставках танков, когда разные страны имели разные условия и позиции, в результате чего решение затянулось, но все же было принято.

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