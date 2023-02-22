Андрей Ермак заявил, что Великобритания может стать первой страной, которая разброкирует поставки истребителей Украине.

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Великобритания может дать толчок другим странам предоставить истребители

Глава ОП считает, что Великобритания может быть первой страной, которая начнет процесс передачи Украине истребителей. Однако он уточнил, что есть еще некоторые вопросы, которые нужно решить.

Не исключаю, что Великобритания может стать первой страной, которая разброкирует поставки истребителей Украине. Еще есть вопросы, которые необходимо согласовать,

– сообщил он.