Например, в США новые модели F-16 Fighting Falcon будут стоять на вооружении по меньшей мере до 2060 года. Более того, кроме своей технологичности они еще и относительно дешевые в обслуживании и использовании в сравнении с другими самолетами.

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Существует 10 видов истребителей F-16

К примеру, стоимость лётного часа – в среднем стоит 7 – 8 тысяч долларов. В этот лётный час входит топливо, техническое обслуживание и ремонт самолета. Цена за полеты на самолете F-15Е начинается от 27 тысяч долларов.

F-16 упростили, если можно так сказать, ведь он изначально предусматривался как воздушное судно не только ВВС США, но и Воздушных сил союзников. При этом, простота обслуживания совсем не делает его хуже других самолетов, ведь эта птица может выполнять множество функций в воздухе: от воздушных боев до высокоточной бомбардировки наземных целей



Американский истребитель F-16 / Скриншот с видео

С самого начала F-16 создавался как фронтовой истребитель. Он был предназначен для воздушных сражений вблизи линии фронта. Хотя, учитывая, что этот самолет выпускается с 1974 года, он уже успел пройти немало улучшений и модификаций, которые превратили его из легкого истребителя для воздушных боев в полноценный многоцелевой самолет, что может выполнять самые разные задачи.

Сегодня существует 10 видов этого воздушного судна и без учета локализованных версий. Каждый вид имеет свои особенности и свойства.

Самая старая модель F-16A/B – одноместная и двухместная. Ее создали еще в начале 1980-х годов. Далее начали выпускать версию F-16C/D, генерация которой растянулась на десятилетие – с конца 1980-х до 2000-х годов. В то же время самой современной считается модель, выпускаемая с 2010 года – это F-16V.

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Также каждая версия еще делится на отдельные блоки, где самолеты могут отличаться двигателем, оборудованием или авионикой. Из-за большого количества видов и версий очень сложно понять, какую получит Украина. Не исключено, что Воздушные Силы могут получить на баланс сразу несколько версий, как в случае с танками западного образца.



Американский истребитель F-16 / Скриншот с видео

Тактико-технические характеристики самолета

Тактико-технические характеристики истребителя F-16 действительно впечатляют. Они следующие:

длина самолета – 15 метров;

высота – 5 метров;

размах крыльев – 9.5 метров;

экипаж – 1 человек;

максимальная скорость – 2 маха или более 2 400 километров в час;

максимальный взлетный вес – почти 22 тонны, а на 13 точках подвеса F-16 может нести не только современные высокоточные ракеты, но и разного класса авиационные бомбы.

К примеру, самолет F-16V Block 70/72 оснащен новейшим программным обеспечением. Речь идет не только о каналах передачи данных, но и об оружии и прицеливании. Последние модели имеют автоматическую систему предотвращения столкновения с землей и мощную GPS-навигацию.

Благодаря мощным радарам этот самолет может видеть цели на расстоянии почти 400 километров и это при том, что погодные условия здесь совершенно не играют никакой роли.

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Стоимость F-16 зависит от модели, версии, его технологической начинки и прочего. Обычно цены на них колеблются от 43 до 55 миллионов долларов. Эксперты Милитарного отмечают, что до 30 миллионов долларов можно приобрести отремонтированные и модернизированные F-16A/B.

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Почему Украине нужны именно F-16

Одна из главных причин, почему Воздушные Силы должны получить именно самолеты F-16 – их способность выполнять широкий спектр задач. Один из них – способность подавлять воздушную оборону врага. Американцы отрабатывали эту технику еще при Вьетнамской войне. Для этого они разрабатывали не только самолеты, но и специальное оборудование и вооружение.

К примеру, в линейке F-16 есть самолеты серий CJ и DJ – они оснащены специальным оборудованием именно для выполнения таких миссий. Сюда же входят ракеты, которые уже стоят на вооружении в Воздушных Силах.



Американский истребитель F-16 / Скриншот с видео

Кроме этого, F-16 идеально подходят для воздушных боев. При проектировании этих самолетов инженеры смогли создать легкий однодвигательный самолет с максимально возможной тяговооруженностью. Это позволяет ему очень быстро ускоряться и маневрировать в воздухе во избежание попадания вражеских снарядов или ракет.

И это уже не говоря об использовании ракет специально предназначенных для воздушных боев – AIM-9X2 или AIM-9M, также известных как Sidewinder.

В чем проблемы получения этих истребителей

Однако есть и некоторые проблемы в получении этих самолетов. Одна из них – аэродромы. Они станут приоритетной целью для российских ракетных ударов, так что самолеты так или иначе придется постоянно перебазировать.

Другая сложность – это логистика и техобслуживание. Самолеты такого класса нуждаются в западном оборудовании. Речь идет не только о пилотах, но и об инженерах, которые смогут чинить эти воздушные суда.



Американский истребитель F-16 / Скриншот с видео

Ну и конечно же, любые истребители, особенно такого класса требуют радиолокационного сопровождения. Это могут быть наземные станции или летающие радары. Таковы у США и НАТО – AWACS, они патрулируют воздушное пространство и мониторят все происходящее в районе, где работают такие самолеты.

Потому не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Однако хорошая репутация F-16 подтверждается не только продолжительной историей его эксплуатации, но и количеством стран, имеющих именно этот самолет у себя на вооружении.

На сегодня – 24 государства пользуются F-16. Он имеет статус массового самолета в четвертом поколении. В начале 2021 года общее количество собранных F-16 составляло около 4 600 единиц, из них 2 215 пошли на вооружение США, а остальные – американским союзникам.