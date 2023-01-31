На вооружении Воздушных сил ВСУ есть прямой аналог F-16 – МиГ-29. Также наша страна может получить несколько МиГ-29 от партнеров в рамках военной помощи. Каждый из самолетов имеет свои преимущества, однако американские F-16 все же несколько лучше. 24 Канал в материале "На земле, воде и в небе: как и чем военная техника НАТО превосходит российскую" сравнил характеристики F-16 и МиГ-29.

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Подходит ВСУ: в чем секрет F-16

Для армии США самолеты четвертого поколения F-16 – это уже прошлый день, и американцы давно остановили изготовление этих воздушных судов для своих ВВС. В то же время из-за своей универсальности F-16 находится на вооружении многих стран мира. Это как универсальные немецкие танки "Леопард", которые также имеют многие страны Европы.

F-16 прошел несколько модернизаций, поэтому на рынке есть разные предложения. Важно, что морально устаревший для американцев F-16 даже сейчас имеет преимущество над российскими самолетами. Конечно, речь не идет о Су-57, хотя оккупанты почти не используют этот самолет.

Характеристики F-16v Block 70/72:

Экипаж: 1 человек

Длина: 15 метров

Размах крыльев: 9,5 метра

Максимальная скорость: 2+ Маха

Максимальный взлетный вес: 21,7 тонн

Вес боевой нагрузки: 1,1 тонн

Точек подвески: до 13

F-16 – относительно дешевый (от 43 до 60 миллионов долларов за единицу) и простой в обслуживании, самолетов такого типа немало в США и Европе. То есть у ВСУ не будет проблем с обслуживанием и восстановлением техники. Важным ограничением этого самолета является относительно небольшая дальность полетов.

Как пояснили в Воздушных силах ВСУ, истребители F-16 идеально подходят для Украины из-за их многофункциональности – они объединяют функции четырех самолетов, находящихся на вооружении ВСУ.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что истребитель F-16 может наносить удары по наземным целям разными типами оружия, а также стать частью противовоздушной обороны Украины.

Украина имеет прямой аналог F-16: сильные стороны МиГ-29

Миг-29 – это неплохие самолеты, даже имеющие некоторые преимущества над F-16, в частности, в дальности полета и весе боевой нагрузки. Впрочем, они значительно проигрывают в электронике и системах управления. В небе важны доли секунды – именно это преимущество дает F-16.

Характеристики МиГ-29:

Экипаж – 1 человек (в учебно-боевой модификации – 2)

Длина – 17,32 метра.

Высота – 4,73 метра.

Размах крыла – 11,36 метра.

Максимальная скорость – 2450 километров в час (2,3 Маха).

Тяга одного двигателя в режиме "полный форсаж" – 8300 килограмм-сил.

Практический потолок – 18 тысяч метров.

Практическая дальность полета на большой высоте – 1430 км (с подвесными топливными баками – 2100 км).

Максимальный взлетный вес – 18,1 тонн.

Максимальный вес боевой нагрузки – 2,18 тонн.

Для Украины плюс МиГ-29 в том, что наши пилоты уже умеют на них летать. Это также многоцелевой истребитель четвертого поколения. МиГ-29 вооружен авиационной пушкой калибром 30 мм и ее боезапас составляет 150 снарядов. Также на самолет можно подвесить до шести ракет и бомб.

"Украина сейчас планирует использовать F-16, как летающую ПВО, или же как боевые единицы тактической авиации. По сравнению с тем же МиГ-29 или Су-27 американский F-16 – это космический корабль. Эти самолеты в Украине давно ждут. Их появление кардинально должно изменить баланс сил в небе, а затем – и на земле", – говорится в статье 24 Канала.



Сравнение истребителей F-16 и МиГ-29 / Инфографика издания "Слово и Дело"

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