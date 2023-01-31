Об этом 24 Каналу рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, сейчас насчитывается 40 аэродромов врага, которые расположены в Беларуси, России и даже на временно оккупированных территориях Украины, например, в Крыму.

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Почему у Украины есть необходимость в авиации

Юрий Игнат подчеркнул, что авиация действительно нужна Украине.

"Понятно, что нужен западный тип самолетов, истребителей, потому что наш парк морально и физически устаревший", – объяснил он.

По его словам, если говорить об ориентировочно до 200 самолетов, которые хотела бы получить от Запада Украина, то с точки зрения перспективы и количества авиации, которая уже есть в стране, это не такая уж и большая цифра.

У нас сейчас есть 11 авиационных бригад: 5 бригад тактической авиации, одна штурмовая, одна бомбардировочная, три транспортных и обучающая. Другое дело – есть ли там техника, которая должна быть в полном составе?

– заметил он.

По мнению Юрия Игната, украинский парк летательных аппаратов нужно будет заменить.

"Это была и долгосрочная перспектива еще до вторжения России", – обратил внимание он.

Спикер Воздушных сил ВСУ рассказал, что говорилось о том, чтобы к 2035 году перейти на новейшие образцы вооружения. В частности, рассматривались западные самолеты.

В Украине есть два типа истребителей МиГ-29 и СУ-27, штурмовик СУ-25, бомбардировщик СУ-24М.

"Я уже не учитываю, что есть модификация МР, Bayraktar TB2 те же есть, другие БпЛА, транспортная авиация Ан-24, Ан-26, Ил-76", – сосредоточил внимание он.

Бомбардировщик, штурмовик и истребитель действительно может заменить многоцелевой самолет западного образца.

Юрий Игнат рассказал, какие именно самолеты нужны Украине и как быстро их овладеют ВСУ: смотрите видео

Какие именно западные самолеты нужны Украине

Юрий Игнат сообщил, что украинским военным нужны многоцелевые самолеты.

"Фактически это должен быть единственный тип самолета у всех бригад тактической авиации, способный отрабатывать по всем целям: и по наземным, и воздушным", – сосредоточил внимание он.

По его словам, истребитель F-16 является наиболее перспективным среди всех типов. В частности, выбор остановился именно на этом самолете, потому что с партнерами проводилось исследование: какой же тип самолета лучше подойдет Украине, есть ли он в наличии и какой можно быстрее всего поставить на вооружение Воздушных сил ВСУ. Среди вариантов – шведские Gripen, французские Dassault Rafale.

Самый большой претендент – это F-16. Этот самолет может иметь широкий спектр вооружений стран НАТО – это высокоточное оружие, которое может быть и дальнобойным.

– отметил он.

По его мнению, Украина ожидает положительных сигналов от следующей встречи в формате "Рамштайн".

"Такие сигналы уже есть", – подчеркнул он.

Об этом говорит и украинское руководство.

Когда Украина сможет получить F-16

Юрий Игнат рассказал, что западные партнеры сразу нам не дадут то количество самолетов, которое бы нам хотелось.

Начало будет с двух эскадрилий, вероятно, что это будет F-16,

– сообщил он.

Однако подчеркнул, что никакого заявления о том, что это действительно будет две эскадрильи, пока официально не объявлено.

К тому же, по мнению спикера Воздушных сил ВСУ, есть три ключевые позиции, которые украинцы должны понимать.

"Обучение пилотов – минимум пол года, это учитывая нашу мотивацию, потребность, опыт", – отметил он.

Также следует учесть и обучение инженерно-авиационного состава, который должен ежедневно обслуживать самолеты. Инженерам нужно освоить абсолютно все оборудование.

Здесь тоже нужно время, потому что небо ошибок не прощает. Обслуживание самолетов – очень серьезная вещь, – объяснил он.

Не менее важна подготовка инфраструктуры. Речь идет о прокладке взлетно-посадочных полос длиной два с половиной километра в достаточном количестве.

"Здесь определенные шаги уже предпринимаются в государстве, уже есть сотрудничество Министерства обороны с Министерством инфраструктуры и другими ведомствами", – рассказал Юрий Игнат.

Украине удастся сделать это определенными мощностями.

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